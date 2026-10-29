Torre del Greco, investì e uccise il poliziotto Aniello Scarpati: condannato a 10 anni

Una tragedia che ha profondamente scosso la comunità e il mondo delle forze dell’ordine. A distanza di quasi un anno, la giustizia scrive un primo capitolo della vicenda

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Dieci anni di reclusione per la morte di Aniello Scarpati, l’assistente capo della Polizia di Stato che perse la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Torre del Greco nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2025. È la condanna pronunciata il 28 ottobre 2026 dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di S. T., giudicato con rito abbreviato.

La sentenza riguarda i reati di omicidio stradale aggravato dalla fuga, lesioni stradali e omissione di soccorso. Nell’incidente rimase gravemente ferito anche l’agente scelto della Polizia di Stato Ciro Cozzolino, che si trovava insieme alla vittima.

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A rendere nota la decisione è stata la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso, attraverso un comunicato diffuso il 29 ottobre.

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Alla guida sotto l’effetto di alcol e cocaina

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, recepita nella sentenza di condanna, l’imputato avrebbe tenuto una condotta caratterizzata da un «livello di colpa elevatissima». L’uomo si era messo alla guida dell’autovettura investitrice sotto l’influenza dell’alcol e della cocaina, come emerso dagli accertamenti effettuati dopo l’incidente. Aveva infatti riportato un risultato positivo alla cocaina e presentava un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Nonostante alcuni passeggeri dell’automobile lo avessero più volte invitato a moderare l’andatura, avrebbe continuato a viaggiare a velocità elevatissima, fino al tragico impatto costato la vita al poliziotto.

La fuga dopo l’incidente e il mancato soccorso

Particolarmente grave, secondo quanto ricostruito dalla Procura, anche il comportamento tenuto dall’imputato immediatamente dopo l’incidente.

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Anziché fermarsi per prestare aiuto alle persone investite, l’uomo si sarebbe allontanato dal luogo dell’impatto senza soccorrere i due agenti. Prima di fuggire, secondo gli investigatori, avrebbe anche acceso e fumato una sigaretta sul posto.

La condotta di omissione di soccorso avrebbe riguardato anche gli altri occupanti della vettura, tra i quali erano presenti tre ragazze minorenni.

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La richiesta della Procura e la condanna

Il Pubblico Ministero aveva chiesto una pena di 12 anni di reclusione per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali, oltre a un anno, un mese e quattro giorni per l’omissione di soccorso. Il GIP, all’esito del giudizio abbreviato, ha stabilito una pena complessiva di 10 anni di reclusione, applicando la riduzione di un terzo prevista per la scelta del rito.

L’imputato era stato arrestato in quasi flagranza di reato il 1° novembre 2025. Quattro giorni dopo, il 5 novembre, il GIP aveva emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Attualmente S. T. si trova agli arresti domiciliari.