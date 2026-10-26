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Torre del Greco, oltre un milione di euro per riqualificare le palestre di due istituti scolastici
L'Amministrazione accelera per rispettare le scadenze e restituire agli studenti spazi sportivi più moderni, sicuri e funzionali.
Più di un milione di euro per la riqualificazione delle palestre di due istituti cittadini: il Ministero dell’istruzione e del merito premia l’amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella, ed assegna all’ente fondi per rendere più funzionali i luoghi riservati alle attività sportive.
La notizia è stata ufficializzata attraverso due specifiche lettere firmate, per conto del Ministero, dal direttore generale Simona Montesarchio: nella prima si legge come il Comune torrese risulta “beneficiario del contributo finanziario di 688.850 euro” per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della palestra che si trova nel plesso Morelli di via Cavallerizzi, mentre con la seconda all’ente vengono assegnati 385.250 euro per gli interventi previsti nell’area sportiva di pertinenza del plesso Giovanni Paolo II di via Curtoli del comprensivo Don Milani-Leopardi.
Con le due lettere viene, inoltre, specificato come il cronoprogramma degli interventi dovrà prevedere l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 marzo dell’anno prossimo, mentre la conclusione degli interventi è fissata per il 31 ottobre 2027, con la rendicontazione e la conclusione di tutte le operazioni connesse che dovrà avvenire entro la fine del prossimo anno.
Riqualificazione delle scuole, l’Amministrazione accelera sui tempi
Le scadenze stringenti hanno spinto l’amministrazione comunale, attraverso l’assessore all’edilizia scolastica Virginia Palomba, ad attivare da subito gli uffici preposti, con l’obiettivo di giungere preparati ad un appuntamento considerato fondamentale per le attività di riqualificazione del patrimonio strutturale affidato ai vari istituti della città.
“Si tratta di lavori – afferma l’assessore Palomba – che, una volta ultimati, restituiranno ai ragazzi, ma più in generale a tutta la cittadinanza, spazi moderni, sicuri e funzionali alla didattica e allo sport, di fondamentale importanza per la crescita dei nostri ragazzi”.
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