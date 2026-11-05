Torre del Greco, ospedale Maresca: aperti nuovi reparti

Ventidue posti letto in più per ortopedia, traumatologia e chirurgia generale d'urgenza

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Cresce l’offerta sanitaria dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. Sono stati ultimati i lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e ristrutturazione del quarto piano del vecchio padiglione, destinato ad accogliere ortopedia e traumatologia, chirurgia generale e d’urgenza.

L’apertura dei nuovi reparti domani, venerdì 6 novembre, alle ore 9.00. Saranno presenti alla cerimonia il presidente della Giunta Regionale campana Roberto Fico; il vicepresidente Mario Casillo; il presidente della V commissione Loredana Raia; il presidente Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi.

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Il nuovo reparto dispone complessivamente di 22 posti letto, distribuiti in sei camere da tre posti e due camere singole, tutte dotate di servizi igienici dedicati. In particolare, 13 posti letto saranno destinati all’ortopedia e traumatologia e 9 alla chirurgia generale e d’urgenza, di cui 2 riservati alla terapia intensiva post-operatoria. Gli spazi comprendono, inoltre, locali dedicati al personale medico e infermieristico, sale visita e medicazioni, depositi e servizi per l’utenza.

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“L’apertura dei nuovi reparti - afferma il direttore generale Giuseppe Russo - costituisce un risultato significativo nel percorso di potenziamento e riqualificazione della rete ospedaliera dell’Asl Napoli 3 Sud. Grazie a un investimento di circa 2 milioni di euro, restituiamo al territorio spazi rinnovati, sicuri e tecnologicamente avanzati, con 22 posti letto, di cui due dedicati alla terapia intensiva post-operatoria. L’intervento consentirà di sviluppare ulteriormente le attività chirurgiche e specialistiche, migliorando la capacità di risposta ai bisogni di salute della popolazione e contribuendo alla riduzione delle liste d’attesa. È un investimento concreto nella qualità dell’assistenza e nel rafforzamento della sanità pubblica, a beneficio dell’intera comunità”.

Il trasferimento dei reparti consentirà anche di rafforzare e ampliare le attività assistenziali e chirurgiche. Per la chirurgia generale e d’urgenza, l’obiettivo è incrementare le sedute operatorie, potenziare la chirurgia mininvasiva, ampliare l’offerta specialistica e contribuire alla riduzione delle liste d’attesa, valorizzando le competenze già sviluppate negli interventi sulle patologie biliari, nella chirurgia delle ernie e dei difetti della parete addominale e nella colonproctologia.

Per ortopedia e traumatologia, il nuovo assetto favorirà il potenziamento dell’attività chirurgica programmata, con particolare attenzione alla chirurgia protesica di anca, ginocchio, caviglia e spalla. È inoltre in fase di sviluppo un percorso integrato con l’unità operativa di riabilitazione e recupero funzionale, per garantire al paziente una presa in carico completa, dall'intervento chirurgico al recupero funzionale. l’offerta sarà ulteriormente arricchita da percorsi ambulatoriali dedicati alla chirurgia infiltrativa rigenerativa e alla chirurgia minore.