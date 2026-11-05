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Torre del Greco, mancanza d'acqua per guasto improvviso
La normale erogazione riprenderà alle ore 14. Ecco le strade interessate
La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Torre del Greco:
VIA DELLA REPUBBLICA
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA SALVATOR NOTO
VIA VITTORIO VENETO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14:00 di giovedì 5 novembre 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.
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