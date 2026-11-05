Torre del Greco, mancanza d'acqua per guasto improvviso

La normale erogazione riprenderà alle ore 14. Ecco le strade interessate

La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Torre del Greco:



VIA DELLA REPUBBLICA

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA SALVATOR NOTO

VIA VITTORIO VENETO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE



I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14:00 di giovedì 5 novembre 2026.



Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.