Vela d'altura, il Circolo Nautico Torre del Greco trionfa con "Pappiciotto"

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Si è concluso, il 31 ottobre, al Circolo Nautico Torre del Greco, il 32esimo campionato autunnale della vela d’altura del Golfo di Napoli 2026. Nella combattuta classe J22, Pappiciotto, imbarcazione del sodalizio con sede sul molo di levante del porto torrese, guidata dallo skipper Sergio Giusti, ha conquistato una netta e spettacolare vittoria generale, confermando nelle acque partenopee l’altissimo livello tecnico espresso dalla flotta torrese.

Un dominio incontrastato, costruito prova dopo prova grazie a una continuità di risultati impressionante. L’equipaggio corallino ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, mettendo a segno quattro splendidi primi posti e un piazzamento d’onore: un ruolino di marcia quasi perfetto che non ha lasciato scampo ai diretti avversari. Alle spalle di Pappiciotto sono giunti Artiglio e Jolly Roger, entrambe della sezione napoletana della Lega Navale Italiana.

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Dietro il successo dell’imbarcazione timonata da Sergio Giusti c’è una perfetta sinergia di squadra: a bordo hanno, infatti, regatato i talentuosi Mattia e Simone Sassano e Sara Scognamiglio, interpreti magistrali delle difficili e variabili condizioni meteo-marine che hanno caratterizzato il Golfo di Napoli durante le settimane di gara.

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Il coordinamento tattico e le manovre fulminee del team hanno, difatti, esaltato le doti del J22, permettendo a Pappiciotto di staccare le imbarcazioni rivali e di portare a casa un titolo prestigioso che arricchisce la bacheca del sodalizio di Torre del Greco.

A suggellare il successo, inoltre, sono arrivate le parole del presidente del Circolo Nautico Torre del Greco, Gianluigi Ascione: “Siamo profondamente felici ed orgogliosi per lo straordinario risultato ottenuto con la nostra imbarcazione da Sergio Giusti e dal suo equipaggio nel campionato autunnale”.

“La vittoria di Pappiciotto, esprime al meglio la vitalità del nostro sodalizio e rappresenta un nuovo e importantissimo successo per l’intero movimento velico del circolo. Questo trionfo premia la passione, il sacrificio e la dedizione dei nostri atleti, confermando ancora una volta il ruolo di primo piano che la nostra realtà occupa nel panorama velico non solo regionale”, conclude Ascione.