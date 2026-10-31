Torre del Greco, screening oncologici gratuiti: parte la campagna di prevenzione nei quartieri

La prevenzione oncologica arriva nei quartieri di Torre del Greco. Sei appuntamenti tra novembre e dicembre per informare i cittadini sugli screening gratuiti, con particolare attenzione alle persone più fragili.

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La prevenzione oncologica arriva direttamente nei quartieri di Torre del Greco, con una campagna di sensibilizzazione dedicata agli screening gratuiti per i tumori della mammella, del colon-retto e del collo dell'utero. L'iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con l'Asl Napoli 3 Sud, prenderà il via domenica 1° novembre, con un primo appuntamento all'ingresso principale del cimitero comunale.

La scelta della giornata non è casuale: in occasione della commemorazione dei defunti, l'area sarà particolarmente frequentata e offrirà l'opportunità di raggiungere un ampio numero di cittadini, fornendo informazioni personalizzate sui programmi di prevenzione disponibili.

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Il progetto Accesso+: prevenzione anche per le persone più fragili

La campagna nasce da una delibera approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, su proposta dell'assessore alle Politiche sociali Mariateresa Sorrentina e della consigliera delegata alla Sanità Olimpia Viscovo.

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Il progetto, denominato “Accesso+”, punta ad aumentare l'adesione ai tre programmi regionali di screening oncologico gratuito: tumore al collo dell'utero: Pap-test e Hpv-test; tumore alla mammella: mammografia; tumore al colon-retto: ricerca del sangue occulto nelle feci.

Particolare attenzione sarà riservata alle persone che vivono situazioni di fragilità sociale, economica o difficoltà negli spostamenti, con l'obiettivo di superare gli ostacoli che spesso limitano l'accesso ai servizi sanitari di prevenzione.

L'iniziativa prevede anche l'organizzazione di un vero e proprio “villaggio della salute”, dedicato a un più ampio programma di informazione e sensibilizzazione.

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Sei appuntamenti tra novembre e dicembre: il calendario

Le attività saranno curate dalla cooperativa sociale L'Impronta, senza costi diretti per il Comune.

Questo il calendario dei primi appuntamenti: 1° novembre: ingresso principale del cimitero comunale; 15 novembre: rotonda di Sant'Antonio; 29 novembre: piazza Luigi Palomba; 5 dicembre: via Vittorio Veneto; 12 dicembre: area antistante la villa comunale Ciaravolo; 20 dicembre: zona del porto.

La campagna proseguirà anche nel 2027, con ulteriori iniziative che saranno programmate nei prossimi mesi.

L'obiettivo è portare le informazioni sulla prevenzione sempre più vicino ai cittadini, favorendo una maggiore partecipazione agli screening e promuovendo la cultura della diagnosi precoce.