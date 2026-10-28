Torre del Greco, cambia la viabilità in Via Purgatorio: doppio senso di marcia dal 29 ottobre

L'obiettivo è migliorare la circolazione e alleggerire il traffico nelle strade vicine, rendendo più agevoli gli spostamenti nella zona

Pubblicità

Migliorare l’accessibilità della zona, ridurre i percorsi di aggiramento e i carichi di traffico sulla viabilità adiacente, questi sono i motivi alla base della decisione di estendere il doppio senso di marcia su tutta via Purgatorio.

È quanto stabilisce un’apposita ordinanza firmata dal dirigente del settore autonomo polizia municipale, Gennaro Russo, con la quale è stato predisposto come da domani, giovedì 29 ottobre, a partire dalle 7 del mattino “in via Purgatorio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Circumvallazione e l’intersezione con via San Giovanni Battista, è istituito il doppio senso di circolazione, con contestuale revoca del senso unico di marcia”.

Pubblicità

Pubblicità

Al contempo, sempre in via Purgatorio, “in direzione di piazza Luigi Palomba, con inizio dall’intersezione con via Circumvallazione, è istituito il divieto di transito agli autocarri aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Sono esclusi dal divieto i veicoli di soccorso, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, i veicoli adibiti a servizi pubblici essenziali e quelli espressamente autorizzati dal comando di polizia municipale”.

In virtù di tali novità, l’ordinanza prevede come “dal civico 59 al civico 61/B, sono istituiti stalli di sosta riservati ai motoveicoli e ciclomotori, disposti parallelamente al marciapiede”.