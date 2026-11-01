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Torre del Greco, Vincenzo Amitrano nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri
L'ex comandante della Stazione Carabinieri di viale Dalla Chiesa assume la guida della sezione ANC di Torre del Greco. Tra gli obiettivi del mandato, iniziative nelle scuole e un premio per gli studenti meritevoli.
Vincenzo Amitrano, luogotenente dei Carabinieri, Cavaliere Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è il nuovo presidente della sezione di Torre del Greco dell'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC).
L'elezione è avvenuta all'unanimità al termine delle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio direttivo della sezione cittadina. Un risultato che testimonia la fiducia dei soci nelle capacità e nell'esperienza del nuovo presidente.
Una lunga carriera al servizio del territorio
Vincenzo Amitrano è una figura conosciuta a Torre del Greco per la sua lunga esperienza nell'Arma dei Carabinieri e per gli incarichi ricoperti sul territorio.
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Dopo aver guidato i Carabinieri del Servizio Navale, ha svolto per diversi anni il ruolo di comandante della Stazione Carabinieri di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, diventando un punto di riferimento per la sicurezza cittadina e per la comunità corallina.
La sua elezione alla guida dell'ANC rappresenta una nuova fase del suo impegno a favore del territorio, questa volta attraverso le attività associative e di volontariato.
Legalità, scuole e valorizzazione dei giovani
Tra le priorità del nuovo presidente figurano la promozione della cultura della legalità, il rafforzamento del rapporto con le istituzioni e una particolare attenzione alle giovani generazioni.Le notizie di Torre del Greco in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
«Il mio obiettivo - ha dichiarato Amitrano - sarà guidare l'Associazione Nazionale Carabinieri di Torre del Greco, realtà apolitica e senza scopo di lucro, affinché sia viva espressione di legalità al servizio della cittadinanza e a supporto delle attività istituzionali, nel segno di quei valori di solidarietà e vicinanza alla comunità che da sempre la contraddistinguono.
Ci impegneremo, in sintonia con i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, a promuovere nelle giovani generazioni il senso del dovere e il rispetto per le istituzioni dello Stato. Prevediamo, inoltre, l'istituzione di un premio quale riconoscimento per gli studenti più meritevoli».
Un programma che punta dunque a rafforzare la presenza dell'associazione nella vita cittadina, attraverso iniziative educative, attività di solidarietà e collaborazione con il mondo scolastico.
Come iscriversi all'Associazione Nazionale Carabinieri
La sezione ANC di Torre del Greco, intitolata al Carabiniere Rodolfo Erriquez, ha sede in via Circonvallazione 42 ed è aperta non soltanto a chi ha prestato servizio nell'Arma, ma anche ai familiari dei militari e ai cittadini che ne condividono i valori.
Sono previste tre categorie di iscritti: Soci effettivi: coloro che prestano o hanno prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri. Soci familiari: i parenti dei militari, secondo i requisiti associativi. Soci simpatizzanti: cittadini maggiorenni che condividono i principi e le finalità dell'associazione e possiedono i requisiti previsti per l'ammissione.
A ogni nuovo iscritto viene rilasciata la tessera ufficiale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, attestante l'appartenenza al sodalizio.
Con la nuova presidenza, la sezione torrese intende consolidare il proprio ruolo nel tessuto sociale cittadino, promuovendo iniziative dedicate alla legalità, alla solidarietà e alla partecipazione civica.
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