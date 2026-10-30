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Torre del Greco avrà la sua Casa di Comunità: arriva il protocollo d'intesa Comune-Asl
Luigi Mennella: sarà firmato nei prossimi giorni il protocollo d’intesa per realizzare la Casa di Comunità a Torre del Greco, approvato dal consiglio comunale il 27 ottobre. Il sindaco e il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud sigleranno l’accordo che trasforma un ex istituto scolastico senza oneri per il Comune
Sarà firmato nei prossimi giorni il protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione della Casa di Comunità del comune di Torre del Greco. La formalizzazione seguirà l’approvazione della delibera, avvenuta durante la seduta del consiglio comunicale dello scorso 27 ottobre.
Il protocollo verrà siglato dai rappresentanti del Comune e dell’Asl Napoli 3 Sud, istituzioni che hanno deciso di “collaborare attivamente per il potenziamento dei servizi di assistenza primaria sul territorio comunale”, individuando nell’edificio - noto per essere stato precedentemente adibito ad istituto scolastico – di proprietà dell’azienda sanitaria in via Madonna del Principio, come lo stabile adatto.
Nella delibera approvata dall’assise cittadina viene ricordato come “l’immobile risulta attualmente censito nello strumento urbanistico generale del Comune di Torre del Greco con destinazione d’uso istituzione scolastica-attrezzature scolastiche”, e che “al fine di consentire la rifunzionalizzazione del plesso e l’avvio dei necessari interventi di adeguamento edilizio per scopi sanitari, si rende indispensabile procedere al cambio di destinazione d’uso dello stesso da istituzione scolastica a struttura sanitaria-attrezzatura sanitaria pubblica”, specificando che “tale mutamento della destinazione urbanistica configura una variante allo strumento urbanistico generale vigente”.
Il voto del consiglio ha di fatto emanato il protocollo che il sindaco Luigi Mennella e il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, andranno a sottoscrivere, con la precisazione che la formalizzazione non comporterà alcun onere economico a carico del comune vesuviano.
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