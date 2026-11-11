Torre del Greco, benemerenza al comandante Msc Vincenzo Miele

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Il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ha consegnato un attestato di benemerenza al comandante di Msc Vincenzo Miele. La cerimonia si è svolta oggi, mercoledì 11 novembre, a palazzo Baronale. Miele ha ottenuto due volte consecutive il massimo punteggio nelle ispezioni sanitarie Usa.

Nell’ambito di questa attività, l’organismo gestisce il Vessel Sanitation Program per prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive a bordo delle navi da crociera. Lo fa attraverso rigidissime ispezioni senza preavviso, durante le quali passa al setaccio da cima a fondo le imbarcazioni che presentano almeno tredici ospiti a bordo e che fanno scalo nei porti degli Stati Uniti.

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Superare i controlli ottenendo un punteggio di idoneità è già un risultato importante. Raggiungere il massimo, 100 punti su 100, significa toccare l’eccellenza. Ripetere lo stesso traguardo per due volte consecutive rappresenta, invece, un risultato tanto raro quanto straordinario.

Il raggiungimento di questo importante obiettivo è stato conseguito da Vincenzo Miele, comandante di Msc Crociere di Torre del Greco, diventato un vero e proprio vanto per la sua società e, più in generale, per la marineria italiana.

Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha consegnato nelle mani di Miele un attestato di benemerenza nel corso di una cerimonia che si è svolta oggi, mercoledì 11 novembre, a palazzo Baronale.

Il primo cittadino ha premiato Miele “per essere stato il primo ufficiale della famosa compagnia di navigazione ad avere ottenuto per due volte consecutive il punteggio massimo di 100/100 nelle ispezioni Usph (United States Public Health), che rappresenta una delle verifiche più severe dell’intero settore crocieristico mondiale”.

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Mennella, inoltre, come riportato nell’attestato, ha anche evidenziato che si tratta di “un traguardo che non è soltanto un significativo successo professionale, ma rappresenta un motivo di grande orgoglio per Torre del Greco, città che continua a distinguersi per la capacità della sua gente di mare e per la tradizione di eccellenza che accompagna il nostro popolo in giro per il mondo”.

Nell’occasione, infine, il comandante ha omaggiato il sindaco con un modello in scala di una delle ultime navi da crociera Msc.