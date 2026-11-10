Torre del Greco, oltre 1,5 milioni per strade e semafori davanti a quattro scuole

Pubblicità

A Torre del Greco è stata avviata la gara per rifare le strade e installare semafori davanti a quattro scuole. Il programma, approvato dalla giunta Mennella, prevede oltre un milione e mezzo di euro di fondi comunali.

Il progetto, finanziato interamente con risorse comunali, è ora entrato nella fase operativa con l’avvio della gara per l’affidamento dei lavori.

Pubblicità

Pubblicità

Le strade interessate dal nuovo asfalto

Il piano prevede opere di manutenzione straordinaria finalizzate a eliminare le criticità presenti lungo alcune importanti arterie cittadine, migliorando le condizioni di percorribilità e riducendo i rischi per automobilisti e pedoni.

In particolare, gli interventi di rifacimento della pavimentazione stradale riguarderanno via Ponte della Gatta, via Giovanni XXIII, via Alcide De Gasperi, via Sotto i Camaldoli, via Monti di Resina e Traversa Montedoro.

I lavori comprenderanno la rimozione dell’asfalto deteriorato, il risanamento delle superfici, la posa di nuovo conglomerato bituminoso e il ripristino della segnaletica stradale.

Le riparazioni in pietra lavica nel centro storico

Una parte delle risorse sarà destinata alla sistemazione delle strade del centro storico, dove sono presenti pavimentazioni tradizionali in pietra lavica.

G

Le notizie di Torre del Greco in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Le opere interesseranno in particolare corso Vittorio Emanuele, via Roma, via Diego Colamarino e via Piscopia, con riparazioni localizzate nei punti maggiormente danneggiati.

L’obiettivo è eliminare avvallamenti e situazioni di dissesto, preservando al tempo stesso le caratteristiche architettoniche e il decoro delle pavimentazioni storiche.

Pubblicità

I semafori pedonali davanti alle quattro scuole

Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza degli studenti e delle famiglie durante gli orari di ingresso e uscita dagli istituti scolastici.

Il progetto prevede l’installazione di impianti semaforici pedonali in prossimità di quattro plessi: Giampietro, Minniti e Scaramella, situati lungo via Nazionale, e De Nicola, al corso Vittorio Emanuele.

Si tratta di scuole che si affacciano su arterie caratterizzate da un intenso traffico veicolare, dove gli attraversamenti pedonali richiedono particolari misure di protezione.

Gli impianti previsti rappresentano soltanto la prima fase di un programma più ampio, che l’amministrazione intende estendere anche ad altri edifici scolastici cittadini.

L’assessore Palomba: «Più sicurezza per studenti e famiglie»

A illustrare le finalità dell’investimento è l’assessore ai Lavori pubblici Virginia Palomba, che sottolinea la duplice funzione degli interventi.

«Quelli che sono stati investiti per queste opere sono fondi comunali, il cui utilizzo va incontro ad un duplice aspetto: da un lato migliorare la qualità delle strade interessate, attraverso interventi mirati, e dall’altro garantire una maggiore sicurezza nell’ingresso e nell’uscita degli studenti che frequentano alcune scuole poste lungo strade ad alta percorrenza».

Pubblicità

L’assessore precisa inoltre che i nuovi semafori costituiscono soltanto il primo passo di un progetto destinato a coinvolgere ulteriori istituti.

«Va precisato che i semafori sono solo i primi di una serie di impianti che abbiamo pensato di collocare all’esterno delle scuole cittadine, con l’obiettivo di salvaguardare l’incolumità dei ragazzi e dei familiari che utilizzano gli attraversamenti pedonali negli orari di ingresso e di uscita».

Sottoservizi, il ripristino dell’asfalto spetta alle imprese

L’amministrazione comunale chiarisce infine un aspetto relativo ai cantieri già presenti in alcune zone della città.

Sulle strade interessate da interventi eseguiti da aziende private per la realizzazione di sottoservizi, il ripristino del manto stradale sarà a carico delle stesse imprese e non delle risorse stanziate dal Comune per il nuovo programma di manutenzione.

Una distinzione che, come evidenziato dall’assessore Palomba, punta a evitare sovrapposizioni tra le diverse opere e a chiarire le rispettive responsabilità.

Leggi anche