Torre del Greco, 16,1 milioni per la rigenerazione urbana: tre grandi interventi con il programma Prius

Torre del Greco tra le città protagoniste del programma Prius, il Programma di rigenerazione integrata urbana sostenibile. Regione Campania e Unione Europea dedicano alla città corallina un approfondimento sul portale regionale e un video di quasi tre minuti per illustrare gli interventi finanziati e gli obiettivi della strategia.

Per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella è previsto un investimento complessivo di 16,1 milioni di euro, destinato a migliorare la qualità della vita, valorizzare il patrimonio culturale e rafforzare il ruolo di Torre del Greco nel sistema vesuviano-costiero.

“L’intelligenza del mare”, la visione alla base del progetto

La strategia prende il nome di “L’intelligenza del mare” e punta a ricucire diverse parti della città seguendo la direttrice storica della Strada Regia delle Calabrie, mettendo in relazione waterfront, centro storico, aree verdi, patrimonio archeologico e ville vesuviane. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il mare diventa così elemento di connessione tra luoghi diversi e, allo stesso tempo, simbolo dell’identità e della storia della città.

Un progetto nato anche dal confronto con cittadini e associazioni

Il programma è stato preceduto da un percorso di ascolto avviato nel 2025, attraverso un tavolo pubblico e un avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse.

Le proposte presentate da cittadini, associazioni, scuole e professionisti hanno contribuito alla definizione degli interventi. È stata inoltre predisposta una serie di ulteriori operazioni che potranno essere attivate qualora si rendessero disponibili nuove risorse.

Centro storico, dalle piazzette all’Urban Center

Sono tre gli interventi principali illustrati nel programma.

Il primo interessa il centro storico e prevede la riqualificazione del sistema delle piazzette, la realizzazione dell’Urban Center nell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità e la nascita nel parco Bottazzi del primo grande rifugio climatico cittadino.

L’obiettivo è creare una nuova centralità civica e culturale, recuperando e valorizzando anche il legame di Torre del Greco con la tradizione del corallo e del cammeo.

Area Palatucci, una nuova piazza e un percorso verso Villa Sora

Il secondo intervento riguarda il quartiere Sant’Antonio e l’area Palatucci. L’attuale parcheggio sarà trasformato in una piazza pubblica polifunzionale, dotata di spazi per lo sport e aree verdi.

Particolarmente significativa è la previsione di un percorso verde di accesso al sito archeologico di Villa Sora, oggi isolato. L'opera viene inoltre considerata strategica sotto il profilo della protezione civile e della mobilità sostenibile.

Villa Macrina diventerà biblioteca e caffè letterario

Il terzo progetto interessa Villa Macrina, nel cuore di via Nazionale, ed è finanziato attraverso la quota premiale.

Una delle ville vesuviane del Miglio d’Oro sarà recuperata e destinata a nuove funzioni culturali. Il progetto prevede la realizzazione di una biblioteca, un caffè letterario e uno spazio espositivo dedicato alla poesia leopardiana.

Tre interventi differenti ma legati da un'unica strategia: riconnettere luoghi, patrimonio storico, cultura e spazi pubblici, ridisegnando alcuni punti nevralgici di Torre del Greco attraverso le risorse europee destinate alla rigenerazione urbana.

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