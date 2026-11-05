Torre del Greco, vandalizzata l'area del playground di via Lamaria

Danneggiati il campo sportivo e i murales. L'amministrazione condanna il gesto e annuncia più sicurezza e videosorveglianza.

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Vandali in azione nell’area del playground di via Lamaria. A meno di tre settimane dall’inaugurazione, avvenuta lo scorso 16 ottobre alla presenza del ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi e dei vertici di Sport e Salute - che ha finanziato il progetto portato avanti in sinergia con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella - ignoti hanno deliberatamente danneggiato il campo principale (dove è presente un canestro e dove ogni giorno si svolgono attività sportive coordinate dal personale individuato da Sport e Salute) e i due murale attigui.

Alla riapertura delle attività, i tutor che sovraintendono la gestione dell’area hanno trovato queste opere con fori di piccola e media grandezza cagionati con la forza, oltre alla rottura di alcuni oggetti presenti nella zona (tra i quali i bulloni installati nella parte riservata al parkour e una cassa bluetooth), oltre ad alcune macchie scure di pittura e diversi mozziconi di sigaretta.

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Nonostante l’iniziale sconforto, dopo le segnalazioni del caso, l’area è stata ripulita e le attività in programma sono riprese come previsto da calendario.

Il commento del sindaco e dell’amministrazione comunale

“Siamo profondamente amareggiati – afferma il sindaco – per quanto accaduto al playground di via Lamaria. Ancora una volta un bene a disposizione della collettività è oggetto di un’azione vandalica che mira soltanto a danneggiare quanto faticosamente realizzato a favore dell’intera cittadinanza. Abbiamo chiesto immediatamente agli uffici preposti di presentare apposita denuncia alle forze dell’ordine e di rafforzare le protezioni nell’area dove insiste il campo inaugurato insieme al ministro Andrea Abodi e a Sport e Salute, a partire da adeguati sistemi di videosorveglianza. Non solo, siamo al lavoro anche per potenziare i servizi a ridosso del playground, con una sola certezza: non saranno queste azioni delinquenziali a fermare l’opera di rinnovamento intrapresa dalla nostra amministrazione negli ultimi tre anni. Non è un caso che le attività già programmate nell’area non si siano fermate, registrando l’immutato entusiasmo che sta accompagnando il progetto Sport Illumina dal giorno dell’inaugurazione”.

“Provo una profonda tristezza e amarezza – le parole della consigliera comunale delegata allo sport, Valentina Ascione – di fronte a quanto accaduto al nostro nuovo playground. Un luogo pensato per i bambini, i ragazzi, le famiglie, per dare alla nostra città uno spazio bello, sicuro e di aggregazione, preso di mira da chi non ha rispetto per il bene comune. Non è solo un danno materiale: è un danno a tutta la comunità, ai bambini e ai ragazzi che hanno finalmente un posto dove giocare felici. È un danno a chi lavora ogni giorno, come i tutor, per rendere Torre del Greco più vivibile. Chiedo a tutti i cittadini di aiutarci a proteggere questi spazi: sono nostri, sono di tutti. E a chi ha compiuto questo gesto, diciamo che distruggere non è coraggio: coraggio è rispettare e custodire ciò che appartiene a tutti. Noi non ci fermiamo. E continueremo a investire su sport, gioco e socialità, perché sono la vera risposta al degrado”.