Torre del Greco, il Comune aderisce a "Io leggo perché" : stanziati 10mila euro per donare libri alle scuole

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Attuare sul territorio cittadino politiche di diffusione del libro e della lettura, coinvolgendo in primis il mondo delle scuole e rendendo protagonisti i ragazzi e le famiglie. Il proposito finale: concretizzare la rete creata con la sottoscrizione del patto della lettura e portare avanti le finalità del patto educativo.

Questi sono gli obiettivi che hanno spinto l’amministrazione comunale ad aderire, anche per quest’anno, all’iniziativa nazionale “Io leggo perché. Doniamo un libro alle scuole”, arrivata alla sua undicesima edizione.

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I concetti sono contenuti in una lettera che l’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e il dirigente Gaetano Camarda hanno inviato ai dirigenti scolastici delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, attraverso la quale si informa come “dal 7 al 16 novembre, il Comune di Torre del Greco, per ogni libro acquistato dagli studenti presso le librerie aderenti, si impegna a donare alle scuole cittadine un secondo libro scelto direttamente dai medesimi studenti, fino a concorrenza delle risorse finanziarie stanziate”.

Nell’apposito capitolo di bilancio, da ciò che si legge nella delibera approvata a inizio ottobre dalla giunta di Torre del Greco, sono stanziati 10mila euro. Le librerie torresi accreditate per l’edizione 2026, così come si può evincere dal sito www.ioleggoperche.it sono Alfabeta Bookstore, Digital Group, Le meraviglie di Alice, Controcorrente, Duemme e Tuttoscuola.