Torre del Greco, torna “La Parola in…canto”: appuntamento il 28 novembre

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Sabato 28 novembre 2026, dalle 9 alle 17, la Chiesa della Santissima Assunta ospiterà la quarta edizione di “La Parola in…canto”. Il seminario-preghiera e masterclass è dedicato alla formazione liturgico-musicale e si terrà in via Comizi a Torre del Greco.

Il Coro Cittadino di Torre del Greco, diretto dal maestro Vincenzo Nocerino, organizza l'iniziativa, promossa da Melallucca. Collaborano la Basilica Pontificia di Santa Croce e l'Arcidiocesi di Napoli, con il patrocinio di diverse associazioni musicali.

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I protagonisti e il programma

L'incontro è rivolto a cantori, organisti, direttori di coro e operatori pastorali. Parteciperanno monsignor Antonio Parisi, responsabile dell'Ufficio Musica Sacra dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto, e il maestro Giuseppe Verardo, organista e compositore.

L'evento fa parte delle celebrazioni per l'ottavo anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Romano. La festa del parroco santo di Torre del Greco ricorre il 29 novembre.

La giornata si concluderà alle 18.30 nella Basilica Pontificia di Santa Croce, con una solenne celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Antonio Parisi. La animerà il Coro Cittadino, diretto dal maestro Vincenzo Nocerino, con Giuseppe Verardo all'organo.

Le iscrizioni sono aperte fino al 25 novembre, attraverso il QR code presente sulla locandina dell'evento.