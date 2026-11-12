Torre del Greco, ritrovamento ordigno bellico inesploso

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Nella serata di ieri a Torre del Greco è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso, risalente probabilmente alla Seconda Guerra Mondiale.

È stato ritrovato verso le 19 durante dei lavori nella zona di via Sotto ai Camaldoli, e a darne la notizia è stato il sindaco Luigi Mennella sulle sue pagine social.

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La zona del ritrovamento è stata transennata, e già durante la notte è stata presidiata dagli agenti della Polizia Municipale mentre, dopo l’iniziale coordinamento della Prefettura di Napoli, la gestione del caso è passato alla Protezione Civile.

Sul luogo dove è avvenuto il ritrovamento sono attesi gli artificieri dell’Esercito per valutare le modalità di trasporto della bomba in un luogo più sicuro, prima che sia fatta esplodere.