L'imbarcazione sarà utilizzata dai giovani atleti del Circolo Nautico, portando in mare il ricordo e la passione della giovane velista.

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Un'imbarcazione a vela per custodire il ricordo di Christiana Navone e trasmettere alle nuove generazioni la sua passione per il mare. Giovedì 26 novembre, alle ore 15.30, il Circolo Nautico di Torre del Greco ospiterà la cerimonia di varo dell'Ilca 4 Chris, la barca dedicata alla giovane velista prematuramente scomparsa.

L'appuntamento si svolgerà nella zona del molo di levante del porto torrese, dove l'imbarcazione toccherà per la prima volta l'acqua, dando vita a un momento particolarmente significativo per la famiglia e per l'intera comunità sportiva.

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Una vita tra studio e passione per la vela

Christiana Navone si era laureata con lode all'Università di Siena, dove aveva anche svolto attività come docente e tutor.

Accanto all'impegno universitario, aveva coltivato una profonda passione per la vela, disciplina praticata con importanti soddisfazioni proprio al Circolo Nautico di Torre del Greco.

Un legame con il mare e con il mondo della nautica che continuerà a vivere attraverso l'imbarcazione destinata agli atleti del sodalizio torrese.

L'Ilca 4 Chris, un dono dei genitori

La barca era stata già presentata lo scorso giugno a Villa Campolieto, in occasione della premiazione della regata “Sulle rotte dei Borbone”.

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Durante quella manifestazione era stato assegnato anche un premio in memoria di Christiana Navone, destinato all'equipaggio partecipante con l'età media più bassa. Il riconoscimento era stato messo in palio dalla sezione torrese del Rotaract.

L'Ilca 4 Chris è stata donata al Circolo Nautico dai genitori di Christiana, che hanno voluto trasformare il ricordo della figlia in un gesto concreto a favore dei giovani appassionati di vela.

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Il presidente Ascione: «Un simbolo di memoria, passione e continuità»

A sottolineare il significato dell'iniziativa è Gianluigi Ascione, presidente del Circolo Nautico di Torre del Greco.

«Un gesto di grande generosità e sensibilità, che il circolo accoglie con profonda gratitudine e commozione», afferma Ascione riferendosi alla donazione della famiglia.

«Dedicare un'imbarcazione a Christiana significa mantenere vivo il ricordo del suo legame con il mare, con la vela e con la nostra comunità sportiva. Quella barca porterà il suo nome sulle acque, diventando anche per i giovani atleti che la utilizzeranno un simbolo di memoria, passione e continuità».

Il varo di giovedì rappresenterà dunque molto più di una cerimonia sportiva: ogni uscita in mare dell'Ilca 4 Chris sarà un modo per mantenere vivo il ricordo di Christiana, affidandolo alla passione e ai sogni dei giovani velisti.