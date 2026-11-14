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Torre del Greco, al Circolo Nautico il libro di Formicola e Romano sull'Unità d'Italia
Due volumi, oltre mille pagine e centinaia di documenti d'archivio per rileggere l'impresa garibaldina e la fine del Regno delle Due Sicilie.
Il libro «1860: la verità – Volume II» sarà presentato mercoledì 18 novembre al Circolo Nautico di Torre del Greco. L'opera di Antonio Formicola e Claudio Romano, due ricercatori con esperienza quarantennale e collaboratori dell’Ufficio Storico della Marina Militare, propone una rilettura dell'impresa garibaldina e dell'Unità d'Italia.
La presentazione al Circolo Nautico di Torre del Greco
L'opera, costituita da due tomi per 1.004 pagine complessive, racchiusi in un box cartonato e corredati da 624 illustrazioni, è pubblicata dalla casa editrice Apeiron Napoli.
Il volume sarà presentato mercoledì 18 novembre, alle ore 17:45, nei locali del Circolo Nautico di Torre del Greco.
Ad aprire la serata saranno i saluti del presidente del sodalizio, con sede sulla banchina di levante del porto torrese, Gianluigi Ascione.
Nell’occasione, uno dei due coautori, Claudio Romano, illustrerà l’opera attraverso una presentazione multimediale che porterà i presenti all’interno delle vicende raccontate.
Documenti inediti e una rilettura dell'impresa garibaldina
I volumi rappresentano un viaggio documentato basato su centinaia di missive, telegrammi, dispacci e documenti d’archivio inediti che analizzano i retroscena dell'impresa garibaldina, la fine del Regno delle Due Sicilie e l’Unità d’Italia, proponendo una lettura alternativa rispetto alla narrazione risorgimentale tradizionale.
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