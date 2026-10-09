Torre del Greco, nuova allerta meteo: scuole e parchi chiusi fino a sabato 10 ottobre

Nuova ordinanza del sindaco di Torre del Greco a seguito dell'ultimo avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania.
Il provvedimento dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del cimitero comunale, dei parchi e dei giardini pubblici dalle ore 15 di oggi, venerdì 9 ottobre, fino alle ore 15 di sabato 10 ottobre 2026.
La decisione è stata adottata in via precauzionale, alla luce delle condizioni meteorologiche previste e dei possibili rischi per la sicurezza dei cittadini.
L'amministrazione comunale invita la popolazione a prestare attenzione agli aggiornamenti della Protezione Civile e a osservare le disposizioni contenute nell'ordinanza.