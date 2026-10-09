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Torre del Greco, nuova allerta meteo: scuole e parchi chiusi fino a sabato 10 ottobre

Torre del Greco, nuova allerta meteo: scuole e parchi chiusi fino a sabato 10 ottobre

Il sindaco dispone la chiusura anche del cimitero e dei giardini pubblici dalle ore 15 di venerdì 9 ottobre alle 15 del giorno successivo.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Nuova ordinanza del sindaco di Torre del Greco a seguito dell'ultimo avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania.

Il provvedimento dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del cimitero comunale, dei parchi e dei giardini pubblici dalle ore 15 di oggi, venerdì 9 ottobre, fino alle ore 15 di sabato 10 ottobre 2026.

La decisione è stata adottata in via precauzionale, alla luce delle condizioni meteorologiche previste e dei possibili rischi per la sicurezza dei cittadini.

L'amministrazione comunale invita la popolazione a prestare attenzione agli aggiornamenti della Protezione Civile e a osservare le disposizioni contenute nell'ordinanza.

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