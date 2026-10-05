Torre del Greco, controlli interforze nella movida: 15 sanzioni e due motorini elettrici sequestrati

A cura della Redazione

Controlli serrati nelle zone della movida di Torre del Greco. Nella serata di sabato 3 ottobre è scattata una nuova operazione interforze finalizzata a rafforzare la sicurezza nei luoghi maggiormente frequentati durante il fine settimana.

Il bilancio è di oltre 80 persone identificate, circa 50 veicoli controllati, 15 sanzioni amministrative e due motorini elettrici sequestrati.

L’attività segue i recenti incontri in Prefettura, ai quali ha partecipato anche il sindaco Luigi Mennella, nel corso dei quali è stata affrontata la questione della sicurezza nelle aree cittadine maggiormente frequentate nelle ore serali. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Controlli nelle zone della movida

La task force, che ha visto impegnati in prima linea gli agenti della Polizia municipale guidati dal comandante Gennaro Russo, insieme alle altre forze coinvolte per le rispettive competenze, si è concentrata soprattutto nelle strade caratterizzate dalla presenza di locali e punti di ritrovo.

Le verifiche sui veicoli hanno fatto emergere diverse violazioni del Codice della strada. Al termine dei controlli sono state elevate 15 sanzioni amministrative ad altrettanti conducenti.

In due casi gli agenti hanno proceduto al sequestro di altrettanti motorini elettrici, risultati non omologati secondo la normativa vigente.

Verifiche anche sull'abbandono dei rifiuti

L’attività è proseguita nella seconda parte della serata e oltre la mezzanotte, quando il mezzo mobile della Polizia municipale e un’auto del comando sono stati impiegati per controllare il conferimento irregolare dei rifiuti.

Il sabato sera, infatti, l’ordinanza che disciplina il deposito dei rifiuti non consente alle utenze domestiche il conferimento di alcuna frazione. Alle verifiche ha partecipato anche il sindaco Luigi Mennella. I controlli hanno evidenziato come il fenomeno del deposito irregolare del sabato sera sia ancora presente in città.

Gli agenti hanno infatti riscontrato rifiuti conferiti in maniera irregolare in diverse zone del territorio comunale, seppure con una distribuzione non uniforme.

Le verifiche rientrano nelle attività predisposte per contrastare sia i conferimenti fuori dagli orari consentiti sia il fenomeno dell’abbandono illegale dei rifiuti.