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Torre del Greco accende i riflettori su Giacomo Leopardi. “Se vi va chiamatemi Giacomino” è la nuova performance teatrale in programma sabato 28 novembre alle ore 17:00, presso Villa delle Ginestre.

L’appuntamento rientra tra le iniziative de “Le stagioni della Campania: dal mare al Vesuvio”, che collega Torre del Greco, Ercolano e Trecase, attraverso percorsi naturali, culturali ed enogastronomici. I tre comuni coinvolti, infatti, si occupano dell’organizzazione del progetto che gode del sostegno della Fondazione Ente Ville Vesuviane.

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“Se vi va chiamatemi Giacomino” mette a nudo il poeta, presentandolo al pubblico in chiave diversa, libero dai dolori e dalle ingiustizie. Il protagonista appare sulla scena come un’immagine oleografica che, ormai defunto, ripercorre la sua permanenza a Torre del Greco e a Napoli. La prospettiva non è triste: il racconto è portato avanti da un tono leggero e allegro, narrando in dialetto napoletano le vicissitudini e i momenti salienti.

Ad interpretare il poeta sarà Gennaro Davide Niglio, giovane artista che, cresciuto nel laboratorio di recitazione Elicantropo, ha conseguito nel 2024 il diploma di recitazione presso la scuola del Teatro Stabile di Napoli. L’attore vanta di diverse partecipazioni in altri importanti spettacoli teatrali, tra cui Flashdance per la regia di Enzo Paolo Turchi, Noccioline di Renato Carpentieri e Apocalittici con la regia di Peppino Mazzotta. Nel 2025, inoltre, ha preso parte al cortometraggio di Anjo Ciman “In buca” e ha recitato nella fiction Rai “L’amica geniale”.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito fino ad esaurimento posti. A disposizione degli spettatori sarà il parcheggio gratuito all’interno del plesso Chiazzolelle, a ridosso del viale di ingresso che conduce a Villa delle Ginestre.