Torre del Greco, cala il sipario sulla terza edizione de “La Notte delle Radici”

Musica, teatro e tradizioni hanno animato quattro serate all’Auditorium SS. Trinità, con tanti artisti e una straordinaria partecipazione di pubblico

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Si è conclusa sabato 14 novembre, all’Auditorium SS. Trinità di Torre del Greco, la terza edizione de “La Notte delle Radici – Festival di Voci, Ritmi e Memorie del Sud”. Quattro appuntamenti, dal 17 ottobre al 14 novembre, hanno intrecciato musica, teatro, narrazione e arti visive, mettendo al centro la memoria e l’identità del territorio. Secondo gli organizzatori, la sala ha registrato il tutto esaurito a ogni spettacolo.

La rassegna, ideata dall’Associazione Culturale Melallucca e diretta artisticamente dal maestro Vincenzo Nocerino, ha proposto otto spettacoli, due mostre e visite guidate al MAC³ – Museo d’Arte Corallo – Cammeo – Città, con ingresso gratuito per tutte le iniziative.

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Dalla poesia al teatro musicale: le quattro serate

L’apertura del 17 ottobre ha visto protagonisti i giovani del Forum dei Giovani di Torre del Greco con il More Poetry Festival. A seguire, “Racconti vesuviani” di Mikele Buonocore e Debora Sacco, con Matteo Mauriello, Massimo Abate al basso e Nicola Norma alla chitarra.

Il 24 ottobre Emanuele Lombardo ha presentato “Semplicemente torrese”, accompagnato alla chitarra da Nicola Norma. La serata è proseguita con Fabrizio Mandara e il suo percorso nella canzone umoristica napoletana.

Il 7 novembre spazio a “Fili di storia: antichi vestimenti tipici tra ’700 e ’800”, con Enzo Tammurriello e Arianna Pecoraro, e a “Sfogliatelle ed altre storie d’amore”, spettacolo di teatro musicale con Lalla Esposito e Massimo Masiello, accompagnati al pianoforte da Antonio Ottaviano.

La chiusura del 14 novembre è stata affidata al Collettivo Sine Metu con “Fuori memoria – Uno sfogo di 60 minuti”, prima del finale tra canzoni e comicità di “Musicizia: risate e canzoni”, con Fabiana Martone e Luigi Esposito.

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Mostre e visite al MAC³: un percorso nelle tradizioni

Accanto agli spettacoli, il pubblico ha potuto partecipare dalle 18 alle 20 alle visite guidate gratuite del MAC³. Alle 19 si aprivano le mostre e prendeva il via il primo spettacolo; il secondo era previsto alle 20.30.

Per tutte le date è stato allestito “Verso la Notte Santa: viaggio itinerante nella tradizione presepiale napoletana del Settecento” di Enrico Cigliano, articolato in quattro tappe, dai Magi al mare di Torre del Greco, fino alle barche di Nino Aprea. Il 17 e il 24 ottobre è stata inoltre ospitata “Dove la vita mette radici”, personale pittorica di Alessio Esposito Langella.

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La rete di sostegno e lo sguardo alla quarta edizione

Il festival ha coinvolto 17 artisti, il Forum dei Giovani e il Collettivo Sine Metu, in collaborazione con il MAC³. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo del Comune di Torre del Greco, nell’ambito dell’avviso “Contribuiamo alla Cultura 2026”, e con il sostegno della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco e di RDR S.p.A.

«Questa terza edizione ci ha dato una grande soddisfazione», ha dichiarato il direttore artistico Vincenzo Nocerino. «Abbiamo voluto raccontare le radici di Torre del Greco attraverso la musica, il teatro, l’arte e le tradizioni, e la risposta della città è stata straordinaria: una sala piena a ogni appuntamento e tanti giovani protagonisti sul palco».

Nocerino ha ringraziato artisti, pubblico, Comune, Banca di Credito Popolare, RDR e MAC³, annunciando che l’associazione è già al lavoro sulla quarta edizione. Le prime anticipazioni saranno diffuse attraverso le pagine social di Melallucca.