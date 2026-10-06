Torre del Greco, suolo pubblico occupato oltre i limiti: chiuse tre attività per cinque giorni

A cura della Redazione

Proseguono a Torre del Greco i controlli della Polizia Municipale sul rispetto delle disposizioni relative all’occupazione di suolo pubblico. Le verifiche hanno portato alla chiusura temporanea, per cinque giorni, di tre attività commerciali.

Gli accertamenti interessano periodicamente gli esercizi che espongono merci anche all’esterno dei locali, con particolare attenzione a quelli presenti nelle aree mercatali cittadine.

Controlli nella zona delle piazzette

Nei giorni scorsi gli agenti del Comando, guidato dal comandante Gennaro Russo, hanno concentrato l’attività nella zona delle piazzette. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Durante le verifiche sono emerse difformità tra gli spazi concessi dal Comune e quelli effettivamente occupati da alcuni commercianti. Per le violazioni accertate sono state elevate le relative sanzioni amministrative.

Violazioni ripetute in meno di dodici mesi

Dai successivi controlli negli archivi della Polizia Municipale è emerso che, per tre attività, non si trattava della prima irregolarità. Gli stessi esercizi erano già incorsi in analoghe violazioni nell’arco degli ultimi dodici mesi.

La reiterazione fa scattare quanto previsto dall'ordinanza comunale adottata per contrastare l'occupazione irregolare degli spazi pubblici: in caso di violazioni ripetute in meno di un anno è prevista la sospensione dell'attività per cinque giorni.

Notificati i provvedimenti di chiusura

Lunedì 5 ottobre gli agenti si sono quindi presentati presso i tre esercizi interessati per notificare ai titolari i decreti di chiusura temporanea.

Dal Comando di largo Costantinopoli fanno sapere che i controlli proseguiranno con regolarità anche nei prossimi giorni.

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