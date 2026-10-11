Torre del Greco, voragine in via De Gasperi: pericolo per automobilisti e pedoni

Poteva trasformarsi in una mattinata drammatica per gli automobilisti e i pedoni in transito in via Alcide De Gasperi a Torre del Greco, nel popoloso quartiere Sant’Antonio. Soltanto grazie al senso civico dei residenti e al tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia Locale, questa mattina si sono evitati potenziali gravi incidenti in uno dei tratti stradali più trafficati della città.

L'allarme è scattato intorno alle 9:30, quando gli agenti sono giunti nei pressi dell’importante rotonda del quartiere. Le immagini catturate sul posto documentano uno scenario di estrema pericolosità: una profonda buca si è aperta nel manto stradale, interessando persino le strisce pedonali. Una trappola invisibile per i passanti, inizialmente segnalata in modo precario soltanto da un pezzo di cartone, che ha costretto gli scrupolosi agenti a stazionare con i lampeggianti accesi per deviare il flusso veicolare e proteggere i pedoni.

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La rivolta dei commercianti e dei residenti

L’episodio odierno ha fatto traboccare il vaso, innescando una dura protesta da parte dei negozianti della zona e dei cittadini, stanchi di una situazione di costante pericolo.

«Siamo stanchi di subire tali disagi, pericolosi sia per i pedoni che per gli automobilisti», tuonano all’unisono residenti e titolari delle attività commerciali. «In questo tratto ci sono stati diversi interventi sui sottoservizi, come emerge chiaramente dai diffusi rappezzi che costellano la carreggiata. Ma il problema non si ferma qui: la questione riguarda anche i numerosi tombini pericolosamente al di sotto del livello stradale, circondati da asfalto ormai sbriciolato, per non parlare dei marciapiedi pieni di buche e costantemente invasi dai rifiuti».

Sant’Antonio, un quartiere che chiede dignità

Le istantanee scattate stamattina mostrano chiaramente la fondatezza delle denunce dei residenti: a pochi metri dall'auto dei vigili urbani si notano infatti tombini “killer” sprofondati rispetto al livello dell’asfalto e cumuli di immondizia abbandonati ai bordi dei marciapiedi.

La richiesta che si leva con forza dal quartiere Sant’Antonio è chiara: non bastano più interventi temporanei o rattoppi d’emergenza che cedono al primo acquazzone. Serve un piano di rifacimento totale del manto stradale, la messa in sicurezza dei passaggi pedonali e una bonifica radicale per restituire sicurezza a un’intera comunità.