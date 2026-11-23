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Torre del Greco si prepara ad accogliere Eugenio Bennato, protagonista dell'appuntamento conclusivo della seconda edizione di Nativi Vesuviani, la rassegna culturale dedicata alla letteratura, alla musica e ai temi della società contemporanea.

Sabato 28 novembre, alle ore 19, l'Auditorium del Museo MAC3 ospiterà l'incontro dal titolo “Che il Mediterraneo sia”, un viaggio tra musica, memoria e tradizioni popolari, attraverso il racconto di uno dei principali interpreti della cultura musicale del Sud Italia.

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L'evento, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, sarà curato da Gigi Di Luca, ideatore e direttore artistico della manifestazione.

Eugenio Bennato, un viaggio tra le radici del Sud e il Mediterraneo

Al centro della serata ci sarà il percorso umano e artistico di Eugenio Bennato, musicista che ha dedicato gran parte della propria carriera alla riscoperta delle tradizioni popolari e al dialogo tra le culture del Mediterraneo.

Dall'esperienza con la Nuova Compagnia di Canto Popolare, che ha contribuito a rilanciare il patrimonio musicale tradizionale, fino alla nascita del movimento Taranta Power, Bennato ha sviluppato un linguaggio capace di unire sonorità antiche e contaminazioni contemporanee.

La sua ricerca musicale racconta un Mediterraneo inteso non come confine, ma come luogo di incontro tra popoli, lingue e tradizioni differenti.

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A ripercorrere insieme all'artista le tappe più significative della sua carriera sarà Gigi Di Luca, attraverso una conversazione che intreccerà ricordi personali, esperienze artistiche e riflessioni sul valore della musica popolare.

La serata non si limiterà al dialogo con il pubblico. Eugenio Bennato si esibirà anche in un concerto in formazione ridotta, accompagnato dalla voce di Sonia Totaro e dalla chitarra di Ezio Lambiase.

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Un momento musicale che rappresenterà la naturale prosecuzione dell'incontro, offrendo agli spettatori l'opportunità di ascoltare dal vivo le sonorità e i ritmi che hanno caratterizzato il percorso artistico del cantautore.

Nativi Vesuviani, quattro incontri tra cultura, sport e letteratura

L'appuntamento con Bennato segnerà la conclusione della seconda edizione di Nativi Vesuviani, iniziata lo scorso 18 ottobre e articolata in quattro incontri.

La manifestazione ha ospitato Marco Zurzolo, protagonista di un racconto musicale e letterario dedicato a Forcella; Patrizio Oliva, che ha affrontato il tema dello sport come occasione di crescita e riscatto sociale; e lo scrittore Andrej Longo, che ha presentato il libro Undici. Non dimenticare, dedicato a storie al femminile.

La rassegna è ideata da Gigi Di Luca e promossa dall'associazione Ghenearte, in collaborazione con La Bazzarra e Banca di Credito Popolare, con il contributo del Comune di Torre del Greco nell'ambito del progetto Contribuiamo alla Cultura 2026.

Orario, luogo e modalità di ingresso

L'incontro con Eugenio Bennato si terrà sabato 28 novembre 2026, alle ore 19, presso l'Auditorium del Museo MAC3, in via Circonvallazione 139, a Torre del Greco.

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per i partecipanti è previsto anche il parcheggio gratuito presso la struttura.