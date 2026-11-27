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Partiranno lunedì 30 novembre e, condizioni meteorologiche permettendo, si concluderanno nella mattinata di sabato 5 dicembre i lavori di riqualificazione stradale a Torre del Greco che interesseranno corso Cavour, via Fontana e via Pica, le tre arterie che dalla zona di via San Giuseppe alle Paludi conducono al monumento delle Cento Fontane e alla vicina stazione ferroviaria.

A stabilirlo è un'ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale, Gennaro Russo, a seguito dell'indirizzo impartito dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e del lavoro portato avanti dall'assessore ai Lavori pubblici Virginia Palomba.

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Lavori notturni per limitare i disagi

Considerata l'importanza delle tre arterie per la viabilità cittadina, gli interventi saranno eseguiti esclusivamente nelle ore serali e notturne, allo scopo di limitare i disagi alla circolazione.

Dal 30 novembre al 4 dicembre, in corso Cavour, via Fontana e via Pica, saranno adottati i seguenti provvedimenti: divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 19 alle 6 del giorno successivo; divieto di transito veicolare e pedonale dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo.

Strade riqualificate prima della processione dell'Immacolata

«L'obiettivo principale era riconsegnare queste strade prima dell'attesa processione del carro dell'Immacolata – sottolinea l'assessore Virginia Palomba – e allo stesso tempo provare ad arrecare meno disagi possibili ai residenti e, più in generale, all'intera viabilità cittadina. Dati i tempi necessari per la procedura di “asciugatura” dell'asfalto, la segnaletica orizzontale sarà effettuata invece solo dopo il corteo religioso».

Un nuovo percorso pedonale in corso Cavour

A conclusione dei lavori di rifacimento del manto stradale sarà realizzato anche un percorso pedonale protetto in corso Cavour (foto), all'altezza del civico 7, sul lato mare.

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L'intervento prevede l'installazione di paletti per consentire il transito in sicurezza dei pedoni, con particolare attenzione alle persone con disabilità motorie e ai genitori con bambini nei passeggini. Una misura necessaria alla luce dell'assenza di marciapiedi e della presenza di gradini in alcuni tratti della strada.

L'opera, disciplinata da un'ulteriore ordinanza della polizia municipale, nasce da un ordine del giorno presentato in Consiglio comunale dalla consigliera Pina Di Donna, approvato dall'assise cittadina e seguito da una nota dell'assessore Palomba dello scorso ottobre.

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