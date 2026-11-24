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Vesuvio, escursione gratuita tra natura e sapori: alla scoperta della riserva del Tirone
Domenica 29 novembre una passeggiata guidata con vista sul Golfo di Napoli e degustazione di prodotti tipici a chilometro zero.
Una domenica tra i sentieri del Vesuvio, con vista sul Golfo di Napoli e una sosta dedicata ai sapori del territorio. Il 29 novembre, dalle 9.30 alle 13.30, è in programma un’escursione nella riserva forestale Tirone-Alto Vesuvio, alla scoperta del patrimonio naturalistico del parco nazionale.
L’itinerario attraverserà la vegetazione dell’area protetta fino a raggiungere un punto panoramico, dove i partecipanti potranno prendere parte a una degustazione di prodotti a chilometro zero. La passeggiata sarà così anche un’occasione per conoscere le tradizioni gastronomiche vesuviane.
Undici esperienze tra mare e Vesuvio
L’iniziativa fa parte del progetto “Le stagioni della Campania: dal mare al Vesuvio”, un calendario di undici appuntamenti che coinvolge i comuni di Torre del Greco, Ercolano e Trecase, con il primo nel ruolo di ente capofila. Il progetto è promosso nell’ambito dell’omonimo avviso pubblico della Direzione generale Politiche culturali e Turismo della Regione Campania.
A curare le attività è l’associazione “Vesuvio natura da esplorare”. Il programma spazia dalle escursioni nel parco alle visite agli ipogei, alle chiese storiche e alle ville del Miglio d’Oro, passando per i siti di archeologia costiera e le cantine del Lacryma Christi.
Come partecipare all’escursione gratuita
La partecipazione è gratuita, grazie al finanziamento regionale che copre anche i costi delle visite guidate e delle degustazioni. Per prendere parte all’appuntamento è necessario prenotarsi sul sito www.vesuvionatura.it, nella sezione “Le stagioni della Campania”. Ogni prenotazione permette di riservare un massimo di quattro posti.
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