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Torre del Greco, guasto alla rete idrica: intere zone senz'acqua, ecco le strade interessate
Disagi per i residenti, ripristino dell'erogazione a partire dalle 16
Disagi per i cittadini di Torre del Greco nella giornata di mercoledì 25 novembre. Un guasto alla rete idrica sta provocando interruzioni dell'erogazione dell'acqua e abbassamenti di pressione in diverse zone della città. A comunicarlo è la Gori, i cui tecnici sono al lavoro per riparare il guasto.
Le strade interessate
I disservizi riguardano corso Vittorio Emanuele, traversa II di via Antonio Luise, via Amalfi, via Beato Vincenzo Romano, via Circumvallazione, via Diego Colamarino, via I Maggio, via Napoli, via Pisa, via Purgatorio, via Roma, viale Castelluccio e vicolo Rimpetto Purgatorio, oltre alle relative traverse.
La società precisa che in via Beato Vincenzo Romano la sospensione interessa le utenze dal civico 1 al 70, mentre in corso Vittorio Emanuele quelle dal civico 1 al 200.
Quando tornerà l’acqua
Secondo quanto comunicato dalla Gori, il ritorno alla normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle ore 16 di mercoledì 25 novembre 2026.
Al momento della riattivazione del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua. In questi casi, la società consiglia di lasciare scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti.
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