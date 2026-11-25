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Scatta l'allerta meteo arancione a Torre del Greco. A seguito dell'avviso diramato dalla Protezione civile della Regione Campania, il sindaco Luigi Mennella e il dirigente Egidio Ciani hanno firmato un'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole e di alcune strutture pubbliche cittadine.

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 14 di mercoledì 25 novembre alle ore 14 di giovedì 26 novembre 2026.

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Le strutture interessate dall'ordinanza

Nel dettaglio, è stata disposta la chiusura di: scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; cimitero comunale; parchi e giardini pubblici.

Le misure sono state adottate in via precauzionale, a tutela della pubblica incolumità, in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse previste dalla Protezione civile regionale.