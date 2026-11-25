TorreSette torresette.news
Torre del Greco, allerta arancione: scuole chiuse il 26 novembre
Il sindaco Luigi Mennella firma l'ordinanza di chiusura delle scuole a seguito dell'avviso della Protezione civile regionale.
Scatta l'allerta meteo arancione a Torre del Greco. A seguito dell'avviso diramato dalla Protezione civile della Regione Campania, il sindaco Luigi Mennella e il dirigente Egidio Ciani hanno firmato un'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole e di alcune strutture pubbliche cittadine.
Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 14 di mercoledì 25 novembre alle ore 14 di giovedì 26 novembre 2026.
Le strutture interessate dall'ordinanza
Nel dettaglio, è stata disposta la chiusura di: scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; cimitero comunale; parchi e giardini pubblici.
Le misure sono state adottate in via precauzionale, a tutela della pubblica incolumità, in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse previste dalla Protezione civile regionale.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/comuni-vesuviani-torre-del-greco/2026/11/25/torre-del-greco-allerta-arancione-scuole-chiuse-il-26-novembre
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.