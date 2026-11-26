TorreSette torresette.news
Torre del Greco, sequestrato fabbricato di 330 metri quadrati in via Nuova Trecase
Ampliamenti non autorizzati e fabbricati difformi dai progetti: due persone denunciate dalla Polizia Municipale
Due operazioni in altrettanti giorni contro l’abusivismo edilizio a Torre del Greco. Gli agenti del nucleo specializzato della Polizia Municipale, guidato dal capitano Gerardo Visciano e coordinato dal comandante Gennaro Russo, hanno eseguito sequestri preventivi in via Pagliarone e via Nuova Trecase. Due le persone denunciate all’autorità giudiziaria.
Via Pagliarone, ampliamenti e opere senza autorizzazioni
Il primo intervento risale a lunedì 23 novembre. All’interno di un fondo agricolo, gli agenti hanno sottoposto a sequestro preventivo un ampliamento in muratura di circa 80 metri quadrati, realizzato accanto a un fabbricato preesistente.
Nel corso dei controlli sono state individuate ulteriori opere prive delle necessarie autorizzazioni: una serra di circa 100 metri quadrati, un manufatto di altri 50 metri quadrati, muri di recinzione e cancelli in ferro. Per le presunte violazioni della normativa urbanistica e ambientale è stato denunciato L. G., classe 1993.
Via Nuova Trecase, sequestrato un fabbricato di 330 metri quadrati
Il giorno successivo, martedì 24 novembre, i controlli si sono spostati in via Nuova Trecase, dove è stato sequestrato un intero fabbricato di circa 330 metri quadrati. Secondo gli accertamenti della Municipale, nonostante fosse stata presentata una pratica edilizia, i lavori eseguiti risultavano totalmente difformi dai progetti depositati.
All’interno della stessa proprietà, estesa per circa 10mila metri quadrati, sono finite sotto sequestro altre opere: un manufatto di circa 100 metri quadrati già interessato da un’ordinanza di demolizione e sul quale erano in corso lavori, una superficie di 90 metri quadrati pavimentata in pietra calcarea, uno sbancamento per la realizzazione di una piattaforma in cemento di circa 50 metri quadrati sorretta da pilastri in ferro e diversi muri di recinzione in cemento armato.
Denunciato F. G., classe 1944, usufruttuario dell’area e dell’immobile. Gli vengono contestate violazioni delle norme urbanistiche e ambientali, oltre al mancato deposito dei calcoli strutturali al Genio Civile, previsto dalla normativa antisismica.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/comuni-vesuviani-torre-del-greco/2026/11/26/torre-del-greco-stretta-sugli-abusi-edilizi-due-sequestri-in-48-ore
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.