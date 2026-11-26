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Due operazioni in altrettanti giorni contro l’abusivismo edilizio a Torre del Greco. Gli agenti del nucleo specializzato della Polizia Municipale, guidato dal capitano Gerardo Visciano e coordinato dal comandante Gennaro Russo, hanno eseguito sequestri preventivi in via Pagliarone e via Nuova Trecase. Due le persone denunciate all’autorità giudiziaria.

Via Pagliarone, ampliamenti e opere senza autorizzazioni

Il primo intervento risale a lunedì 23 novembre. All’interno di un fondo agricolo, gli agenti hanno sottoposto a sequestro preventivo un ampliamento in muratura di circa 80 metri quadrati, realizzato accanto a un fabbricato preesistente.

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Nel corso dei controlli sono state individuate ulteriori opere prive delle necessarie autorizzazioni: una serra di circa 100 metri quadrati, un manufatto di altri 50 metri quadrati, muri di recinzione e cancelli in ferro. Per le presunte violazioni della normativa urbanistica e ambientale è stato denunciato L. G., classe 1993.

Via Nuova Trecase, sequestrato un fabbricato di 330 metri quadrati

Il giorno successivo, martedì 24 novembre, i controlli si sono spostati in via Nuova Trecase, dove è stato sequestrato un intero fabbricato di circa 330 metri quadrati. Secondo gli accertamenti della Municipale, nonostante fosse stata presentata una pratica edilizia, i lavori eseguiti risultavano totalmente difformi dai progetti depositati.

All’interno della stessa proprietà, estesa per circa 10mila metri quadrati, sono finite sotto sequestro altre opere: un manufatto di circa 100 metri quadrati già interessato da un’ordinanza di demolizione e sul quale erano in corso lavori, una superficie di 90 metri quadrati pavimentata in pietra calcarea, uno sbancamento per la realizzazione di una piattaforma in cemento di circa 50 metri quadrati sorretta da pilastri in ferro e diversi muri di recinzione in cemento armato.

Denunciato F. G., classe 1944, usufruttuario dell’area e dell’immobile. Gli vengono contestate violazioni delle norme urbanistiche e ambientali, oltre al mancato deposito dei calcoli strutturali al Genio Civile, previsto dalla normativa antisismica.