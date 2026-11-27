Basta un acquazzone per far riemergere le criticità della rete fognaria, tra pericoli per automobilisti e pedoni ed esasperazione dei residenti.

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Ancora disagi e rabbia lungo via Nazionale. È bastato nei giorni scorsi un acquazzone per mandare nuovamente in tilt la circolazione nel tratto antistante Villa Macrina, dove la pressione dell'acqua ha fatto sollevare i chiusini della rete fognaria, trasformando la carreggiata in una trappola per gli automobilisti.

Auto in panne e traffico bloccato

Come documentato dalle immagini raccolte sul posto, il cedimento del tombino - proprio all'altezza dell’ingresso dello stabile che ospita la biblioteca ed è location per i matrimoni civili - ha causato l'immediato blocco di una vettura finita con la ruota nell’avvallamento creatosi sull’asfalto.

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L'ostacolo improvviso ha paralizzato il flusso veicolare in entrambe le direzioni, costringendo auto e autobus di linea a manovre difficoltose per aggirare il pericolo e provocando lunghe code.

La rabbia di residenti e pedoni

A fare da cornice a questi disagi c'è la splendida Villa, da tempo in condizioni di profondo degrado come emerge chiaramente dalla sua storica facciata. Non meno critica si presenta la situazione per chi si trovava a transitare a piedi: tra pozzanghere, caditoie parzialmente ostruite e lo sversamento d’acqua sulla sede stradale, attraversare o percorrere il marciapiede è diventato un'impresa, scatenando l'esasperazione di residenti, commercianti e passanti.

Si tratta dell’ennesimo triste episodio di una criticità ben nota a tutti, meno che all’amministrazione, con la tenuta del sistema di drenaggio e dei chiusini che torna puntualmente sotto accusa ad ogni pur minimo peggioramento del meteo.