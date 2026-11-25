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Dalla trasformazione della materia alle possibilità offerte dal digitale: sono i temi al centro del secondo appuntamento di ViArt, la rassegna di arte contemporanea ospitata a Palazzo Vialdo, a Torre del Greco. Giovedì 26 novembre, dalle 18.30 alle 22, il Piano Nobile dello storico edificio di via Nazionale 981 accoglierà la mostra “MetaMorfica – Tra materia e sogno. L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità digitale”.

L’iniziativa segue il debutto del 29 ottobre con la mostra PluraMens, che ha raccolto consensi di pubblico e critica. Anche per questo secondo appuntamento l’ingresso sarà riservato esclusivamente agli invitati.

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Quattro artisti tra materia e immaginazione

A firmare la curatela della mostra è ancora una volta la professoressa Olga Ricciardi. Protagonisti del percorso espositivo saranno Salvatore Bossone, Teresa Ferraiuolo, Francesca Rusciano e Roberto Sanchez, chiamati a confrontarsi con il tema della metamorfosi attraverso le proprie opere.

Il progetto esplora il rapporto tra realtà e sogno, identità e cambiamento, linguaggi artistici tradizionali e nuove possibilità espressive. Al centro della riflessione vi è il modo in cui le tecnologie digitali modificano non soltanto la produzione e la riproduzione delle immagini, ma anche la loro percezione da parte dello spettatore.

Il contributo del critico Mino Iorio

Ad accompagnare gli ospiti nella scoperta delle opere sarà lo storico e critico d’arte Mino Iorio, che offrirà chiavi di lettura e approfondimenti sulla ricerca dei quattro artisti.

Con MetaMorfica, Palazzo Vialdo rinnova così il suo ruolo di luogo d’incontro e confronto culturale, proponendo un dialogo tra arte contemporanea, innovazione e patrimonio storico della città.