Torre del Greco, caos traffico e semafori: l'Unione delle Forze Civiche boccia il piano Mennella

A Torre del Greco l’Unione delle Forze Civiche contesta il nuovo piano traffico dell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella. Secondo i coordinatori delle associazioni aderenti al patto civico, i semafori installati in tre incroci critici hanno aumentato code e attese e aggravato l’inquinamento dell’aria

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L’Unione delle Forze Civiche di Torre del Greco torna a denunciare l’improvvisazione gestionale dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella. Al centro della dura presa di posizione c’è il nuovo piano traffico, finito sotto accusa per i gravi danni arrecati ai cittadini.

«Il piano traffico varato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, con l'installazione di semafori in corrispondenza di tre incroci critici del territorio, ha letteralmente paralizzato la circolazione cittadina, aumentando a dismisura code e attese nonché il livello di inquinamento dell'aria», l’affondo dei coordinatori delle associazioni aderenti al patto civico. «La vicinanza tra una rotonda così complessa come quella di Sant’Antonio con diversi punti di ingresso e i impianto semaforico di via Circumvallazione ha definitivamente paralizzato la circolazione lungo l’intera via Nazionale arrecando disagi prevalentemente alle attività commerciali e a chi quotidianamente è chiamato a spostarsi per raggiungere il vicino casello autostradale». Un caos che raggiunge un livello massimo negli orari di punta quando si incontrano studenti, lavoratori e commercianti.

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Il piano del polo civico

Coerentemente con la propria linea d’azione, l’Unione delle Forze civiche ha evidenziato due criticità strutturali che dimostrano l’inefficacia del provvedimento.

In primo luogo, l’installazione dei semafori tra via Cavallo e via Circumvallazione si è rivelata capace di congestionare il traffico fino alla rotonda di Sant'Antonio, creando un vero e proprio imbuto che dilata a dismisura i tempi di collegamento tra i quartieri periferici e il centro cittadino.

In secondo luogo, destano forte preoccupazione i pericoli provocati dall’incomprensibile temporizzazione delle luci verdi, gialle e rosse: sia all'incrocio di via Vittorio Veneto con via Circumvallazione, sia all'intersezione tra via Benedetto Croce e via Enrico De Nicola, la regolazione semaforica non elimina affatto il problema delle interferenze tra le traiettorie dei veicoli, finendo paradossalmente per aumentare il rischio di incidenti stradali.

La coalizione avanza una proposta immediata: lo spegnimento di tutti gli impianti semaforici, magari ricorrendo all’utilizzo di sistemi moderni di lettura in tempo reale dei flussi già attivi con successo in centinaia di città italiane. «Il sindaco Luigi Mennella non può, visto l’evidente disastro, restare fermo e arroccato a difesa di un provvedimento sbagliato - osservano gli esponenti del polo civico -. Convochi il comandante della polizia municipale Gennaro Russo e imponga lo spegnimento temporaneo dei semafori in attesa che esperti del settore traccino un coerente piano urbano del traffico ponendo immediatamente fine al calvario e al disagio di una intera città».

L’Unione delle Forze Civiche, infine, ribadisce che governare una città complessa come Torre del Greco richiede programmazione, competenza e ascolto del territorio, non esperimenti calati dall’alto sulla pelle di residenti e automobilisti. La coalizione continuerà a vigilare sull’operato della giunta, pronta a mettere in campo ogni iniziativa utile per tutelare la sicurezza stradale, la salute pubblica e l’interesse generale della comunità.