Torre del Greco, biciclette a pedalata assistita “modificate”: oltre trenta sequestri

A cura della Redazione

La polizia municipale di Torre del Greco ha sequestrato oltre trenta veicoli elettrici a due ruote nell’ambito di un’attività di fatto partita sabato scorso con le verifiche sulla movida (durante le quali erano stati già sottratti due mezzi) e proseguite nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 ottobre, durante le quali hanno verificato le bici elettriche in varie parti della città.

Sequestrate 30 bici elettriche a pedalata assistita

Le verifiche hanno prodotto un risultato record, con il sequestro di un’altra trentina di bici elettriche, tutte collocate nel pomeriggio, nell’area del parcheggio Palatucci posto di fronte al complesso La Salle. Uno ad uno, tutti i mezzi sono stati fatti passare su un’apposita pedana, collegata a sua volta a speciali attrezzature informatiche, al fine di verificare il funzionamento degli stessi.

Come spiegato nel corso degli interventi dagli addetti della polizia municipale, le biciclette a pedalata assistita non possono superare la velocità di 25 kmh (sono realizzate proprio per evitare che tale andatura venga oltrepassata). Gli oltre trenta veicoli verificati, invece, hanno invece tutti superato i limiti consentiti dalla legge, limiti che rendono il mezzo un vero e proprio motorino, con la necessità dunque di essere omologato come tale, essere soggetto all’immatricolazione con l’affissione della targa e con i trasportati muniti di regolare casco (il conducente ha anche l’obbligo di patente come stabilito dalle normative in vigore). TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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I veicoli sono stati dunque sequestrati e poi restituiti ai proprietari, ma con l’obbligo della custodia giudiziaria, in attesa che siano poste in essere tutte le iniziative necessarie per eliminare le irregolarità oggetto del provvedimento.

Ammende fino a 600 euro per i trasgressori

I conducenti saranno anche sanzionati con ammende che possono andare da 600 fino, nei casi più gravi, a 5.000 euro. “Quello riscontrato durante i nostri controlli – afferma il comandante della polizia municipale, Gennaro Russo – è un fenomeno che non può essere circoscritto alla sola provincia e, tanto meno, alla nostra città, ma è più che altro un aspetto di carattere nazionale. Le verifiche, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, sono scattate a seguito dei controlli interforze che stiamo portando avanti nei fine settimana nelle aree interessate dalla movida, durante i quali abbiamo notato in circolazione biciclette elettriche le cui caratteristiche non rispondevano a quelle imposte dalla legge in materia”.