Torre del Greco aderisce alla Rottamazione-quinquies: oltre 620 domande accolte

A cura della Redazione

Torre del Greco è tra i comuni inseriti nell’elenco dell’Agenzia delle entrate-riscossioni per la Rottamazione-quinquies dei carichi affidati alla stessa agenzia.

Il sindaco Luigi Mennella, su proposta dell’assessore al bilancio Anna Fiore, ha, infatti, aderito alla rottamazione per i crediti non riscossi affidati all’Agenzia delle entrate (Imu, Tari, multe stradali), risalenti al periodo che va dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

L’ulteriore provvedimento dell’amministrazione si aggiunge alla rottamazione delle cartelle dei tributi locali (come prevista da Legge di Bilancio 2026), che riconosceva ai Comuni la possibilità di decidere sulla definizione agevolata, secondo le modalità e la tipologia di entrate scelte dall’ente. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Informazioni e modalità sulle domande

I cittadini adesso hanno una nuova opportunità: i contribuenti con debiti affidati all’Agenzia delle entrate-riscossioni potranno presentare domanda a partire dal 16 ottobre fino al 15 dicembre di quest’anno.

La modalità sarà telematica e verrà resa nota, entro il 15 ottobre, attraverso il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.Nell’area riservata, saranno disponibili i dati necessari a individuare i carichi definibili.

L’Agenzia delle entrate comunicherà l’ammontare delle somme dovute entro il 28 febbraio 2027, mentre il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 marzo dello stesso anno, o nel numero massimo di 54 rate con cadenza bimestrale.

Cartelle non affidate all’Agenzia delle entrate: i dati rilevati dai Comuni

Gli uffici comunali, intanto, hanno fornito i numeri della rottamazione delle cartelle non affidate all’Agenzia delle entrate, la cui finestra di adesione si è chiusa lo scorso 14 settembre.

Complessivamente sono state 794 le domande accolte: di queste 629 risultano presentate da semplici cittadini per le loro utenze domestiche, mentre le restanti 165 sono state avanzate da operatori economici (utenze non domestiche).

Il Comune, stando sempre ai dati forniti dagli uffici preposti, incasserà complessivamente 2.674.000 euro, di cui 205.187 euro risultano già versati.

Equivale a 950.000 euro, invece, la quota totale di sanzioni ed interessi agevolata.

Assessore Fiore, dichiarazioni sul provvedimento

“Abbiamo scelto di non tralasciare alcuna misura - dichiara l’assessore al bilancio Anna Fiore - e per questo aderiamo anche alla Rottamazione-quinquies. I risultati della definizione agevolata dei tributi locali appena conclusa, confermano il valore delle scelte fatte: sono circa ottocento i contribuenti di Torre del Greco che hanno deciso di regolarizzare la loro posizione col Comune, pagando debiti passati senza il peso di sanzioni ed interessi. Si tratta di una misura pensata, va ricordato, per sostenere chi ha attraversato un periodo di difficoltà. Oltre 620 domande, pari a circa l’80% di quelle accolte, riguardano infatti utenze domestiche, quindi famiglie e singoli cittadini. Positivi anche gli effetti sul bilancio comunale: l’ente recupera somme che difficilmente sarebbero state incassate, rafforzando al contempo la propria liquidità, come dimostrano gli oltre 200mila euro già incassati. Inoltre, l’operazione incide favorevolmente sulla massa dei crediti, interessando oltre 3,6 milioni di euro di residui attivi. Tutto ciò consentirà di ampliare gli spazi di manovra futuri e migliorare l’assetto del bilancio comunale”.