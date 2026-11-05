TorreSette torresette.news
Torre del Greco, “La prevenzione scende in campo”: domani il via al progetto
Iniziativa promossa dall'associazione Ishtar
Prende il via domani, venerdì 6 novembre a Torre del Greco, la seconda edizione del progetto “La prevenzione scende in campo”, promosso dall’associazione Ishtar – guidata dalla presidente Felicia Di Donna – con il sostegno della Fondazione Campania Welfare e il patrocinio delle Regione Campania.
La prima tappa di questo percorso farà il suo esordio all’istituto comprensivo Giampiero-Romano di Torre del Greco, coinvolgendo gli studenti su salute, parità e rispetto.
L’incontro di domani vedrà coinvolti due temi cruciali. Con il laboratorio “La nutrizione scende in campo – il cibo come alleato”, il professore Nicola Di Lecce guiderà i ragazzi a scoprire il valore della nutrizione, prendersi cura del proprio benessere e compiere scelte più sane.
Parallelamente, lo spazio “In campo contro la violenza di genere – stessi diritti”, curato dall’avvocato Teresida Carola che offrirà agli alunni un momento di confronto per imparare a riconoscere i comportamenti sbagliati, costruire relazioni positive fin dai banchi di scuola e valorizzare i propri diritti.
L'iniziativa si avvale della collaborazione e dell'accoglienza della Dirigente Scolastica Rosaria Colantuono, dei docenti e degli studenti dell’istituto, che ospiterà anche il successivo appuntamento del progetto previsto per il 25 novembre.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/comuni-vesuviani-torre-del-greco/2026/11/05/torre-del-greco-la-prevenzione-scende-in-campo-domani-il-via-al-progetto
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.