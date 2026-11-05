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Torre del Greco, “La prevenzione scende in campo”: domani il via al progetto

Redazione Torre del Greco · 1 min di lettura
Torre del Greco, “La prevenzione scende in campo”: domani il via al progetto

Iniziativa promossa dall'associazione Ishtar

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Prende il via domani, venerdì 6 novembre a Torre del Greco, la seconda edizione del progetto “La prevenzione scende in campo”, promosso dall’associazione Ishtar – guidata dalla presidente Felicia Di Donna – con il sostegno della Fondazione Campania Welfare e il patrocinio delle Regione Campania.

La prima tappa di questo percorso farà il suo esordio all’istituto comprensivo Giampiero-Romano di Torre del Greco, coinvolgendo gli studenti su salute, parità e rispetto.

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L’incontro di domani vedrà coinvolti due temi cruciali. Con il laboratorio “La nutrizione scende in campo – il cibo come alleato”, il professore Nicola Di Lecce guiderà i ragazzi a scoprire il valore della nutrizione, prendersi cura del proprio benessere e compiere scelte più sane.

Parallelamente, lo spazio “In campo contro la violenza di genere – stessi diritti”, curato dall’avvocato Teresida Carola che offrirà agli alunni un momento di confronto per imparare a riconoscere i comportamenti sbagliati, costruire relazioni positive fin dai banchi di scuola e valorizzare i propri diritti.

L'iniziativa si avvale della collaborazione e dell'accoglienza della Dirigente Scolastica Rosaria Colantuono, dei docenti e degli studenti dell’istituto, che ospiterà anche il successivo appuntamento del progetto previsto per il 25 novembre.

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