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Torre del Greco, al Circolo Nautico un incontro sulla geopolitica degli Stati orientali
Un momento di approfondimento e confronto sui principali scenari internazionali di attualità. È questo l’obiettivo dell’incontro dal titolo “Geopolitica degli Stati Orientali”, in programma mercoledì 28 ottobre, alle ore 17, presso la sede del Circolo Nautico di Torre del Greco.
Protagonista del dibattito sarà Rosario Sommella, professore ordinario di Geografia economico-politica all’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, che dialogherà con i presenti sui temi al centro dell’incontro.
La presentazione sarà affidata a Paola Russo. Previsto inoltre l’intervento dell’ingegnere Giovanni Pandolfo.
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