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Torre del Greco, al via l'ottava edizione del Trofeo Vesevus: ecco il programma delle partite
Le gare sono in programma dal 26 novembre al 14 dicembre alla Tendostruttura “La Salle” e nella palestra dell’Istituto Comprensivo “Sauro-Morelli”.
Si accendono i riflettori sullo sport e sull’inclusione a Torre del Greco. Prende il via l’ottava edizione del Trofeo Vesevus, la manifestazione di pallavolo organizzata dall'APS Oplontis.
Il torneo prevede la partecipazione degli istituti scolastici cittadini, grazie all’organizzazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e rappresentata dalla consigliera allo sport Valentina Ascione.
Quest’anno, l’iniziativa registra un elevato numero di adesioni da parte degli studenti del territorio, diventando un’occasione per trasformare la pallavolo in uno strumento educativo e sociale. Al centro della manifestazione, infatti, c’è la volontà di promuovere stili di vita sani e favorire l’integrazione tra i ragazzi delle diverse scuole, diffondendo i valori del fair play e del rispetto.
Il calendario delle gare prevede appuntamenti da giovedì 26 novembre a lunedì 14 dicembre, presso la Tendostruttura “La Salle” e la palestra dell’Istituto Comprensivo “Sauro-Morelli” di Torre del Greco, che ospiteranno partite dalle ore 9:30 alle ore 12:00
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Giovedì 26 novembre
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Lunedì 30 novembre
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Mercoledì 2 dicembre
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Venerdì 11 dicembre
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Mercoledì 16 dicembre
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Venerdì 4 dicembre
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Mercoledì 9 dicembre
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Lunedì 14 dicembre
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