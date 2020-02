A cura della Redazione

Teresa Cimmino è tornata a casa e sta bene.

La ragazza quasi 15enne era uscita di casa venerdì mattina alle 7,20 per recarsi al liceo Caccioppoli di Scafati, ma non vi era mai giunta e da quel momento si erano perso le sue tracce. Ha avuto il cellulare acceso fino alle 17.30, agganciato dalle celle nei pressi del ristorante Leopoldo, tra Boscoreale e Terzigno.

I genitori in forte apprensione avevano denunciato la sua scomparsa alla Stazione dei carabinieri di Boscoreale. Da quel momento un tam tam sui social per diffondere la notizia e per coinvolgere il maggior numero di persone alla ricerca di Teresa.

In nottata, invece, la lieta notizia.Teresa è tornata a casa.