Non si arrestato i furti a Torre Annunziata!

Dopo le molteplici denunce di furti in appartamenti (con all’interno anche persone) e negozi, ora i ladri hanno rivolto la propria attenzione alle scuole cittadine.

Non si è ancora sopito lo sdegno per il furto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì scorsi al Liceo Artistico “de Chirico”, che i malviventi hanno “visitato” un’altra scuola, intrufolandosi per due notti consecutive nella succursale del Liceo Pitagora-Croce, all’interno dell'ex sede Cristo Re, trafugando strumenti tecnologici e musicali.

"Sono indignata per l'accanimento che hanno dimostrato - afferma la dirigente scolastica Tiziana Savarese -, distruggendo persino le porte. Gesti infami contro figli e nipoti della loro città".

Questo stato di cose preoccupa non poco i cittadini, che non si sentono sicuri neppure nelle loro case. E nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, ancora non si è riusciti ad individuare gli autori di questa catena di furti, sempreché i ladri siano sempre gli stessi.