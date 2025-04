A cura della Redazione

Prende a martellate la moglie, poi si suicida.

Tragedia nella serata di oggi al Parco Dalmine di Torre Annunziata. Un anziano pensionato novantunenne, ex operaio della fabbrica, dopo aver ferito la moglie a colpi di martello si sarebbe tolto la vita gettandosi dal balcone della sua abitazione, in via Carminiello n. 9.

La donna è ricoverata all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della Stazione oplontina guidati dal luogotenente Giovanni Russo per avviare le indagini.