A cura della Redazione

Paura nella notte in via Pastore a Torre Annunziata.

Un’auto è stata avvolta dalle fiamme generando il panico tra i residenti del palazzo sotto il quale il veicolo era parcheggiato.

L’incendio, infatti, ha interessato anche l’edificio annerendo completamente la parete.

Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, ed i carabinieri per le prime indagini. Non si esclude nessuna ipotesi, compreso quella dolosa.

Paura, sconforto ed indignazione da parte del pizzaiolo Nicola Napoli, che in un post su facebook ha manifestato tutta la sua amarezza per un episodio che avrebbe potuto mettere in pericolo la famiglia di suo figlio, residente al primo piano del palazzo insieme alla moglie e i figli. “Sono sconcertato - ha detto -. Ho pensato di lasciare questa città con la morte nel cuore, ve lo giuro”.