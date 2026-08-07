Portici, zia e nipote trovati morti in casa: nessun segno di violenza, il giallo resta aperto

A cura della Redazione

Resta avvolta nel mistero la morte di due persone trovate senza vita all'interno di un appartamento in viale Divina Provvidenza, a Portici. Le vittime sono una donna di 82 anni e un uomo di 43 anni, risultati essere zia e nipote.

La drammatica scoperta è stata fatta dai soccorritori, intervenuti insieme ai carabinieri dopo una segnalazione. Una volta entrati nell'abitazione, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due.

Indagini in corso

Secondo i primi accertamenti, i decessi potrebbero risalire a diversi giorni fa. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita delle due vittime, raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile per comprendere quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma, che hanno eseguito i rilievi all'interno dell'appartamento, mentre diverse ambulanze hanno raggiunto la zona.

Nessun segno di violenza o di effrazione

Le verifiche effettuate nelle prime ore dell'indagine non avrebbero evidenziato segni di violenza sui corpi, né tracce di effrazione alla porta d'ingresso o alle finestre dell'abitazione. Un elemento che, al momento, non consente agli investigatori di privilegiare alcuna ipotesi.

Per questo motivo tutte le piste restano aperte e saranno gli approfondimenti investigativi, insieme agli esami medico-legali, a fare luce sulla vicenda.

Le salme trasferite al Policlinico

Su disposizione dell'autorità giudiziaria, i corpi dell'82enne e del nipote sono stati trasferiti all'obitorio del Policlinico di Napoli, dove saranno sottoposti ad autopsia.

L'esame autoptico sarà determinante per stabilire con precisione sia il momento del decesso sia, soprattutto, le cause della morte, consentendo agli inquirenti di delineare un quadro più chiaro di una vicenda che ha profondamente colpito i residenti della zona.