Castellammare, droga all'interno di una custodia per occhiali: due arresti

A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, e un 25enne, incensurato.



E’ notte inoltrata e i militari pattugliano le strade della città quando la luce blu della gazzella illumina via Regina Margherita. Ci sono due ragazzi, il loro atteggiamento non convince, vanno controllarti. Alla vista dei carabinieri cercano di disfarsi di una custodia per gli occhiali.

Vengono fermati. Recuperato l’astuccio all’interno 37 dosi, per un totale di 18grammi, di crack. Addosso anche 80 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Arrestati, sono ai domiciliari in attesa di giudizio.