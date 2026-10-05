Gragnano, droga nello scooter e in casa: arrestato un 20enne, denunciato il fratello 16enne

Due fratelli, uno di 20 anni e l'altro di 16, sono finiti nei controlli dei Carabinieri della Stazione di Gragnano. Il primo è stato arrestato, mentre il minorenne è stato denunciato: per entrambi l'ipotesi di reato è detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

L'operazione è scattata durante un servizio di controllo per le strade cittadine, quando uno scooter ha attirato l'attenzione dei militari. Alla guida c'era il 20enne, già noto alle forze dell'ordine.

Marijuana, hashish e quasi 400 euro nel marsupio

Fermato e sottoposto a controllo, il giovane è stato trovato in possesso, secondo quanto riferito dai Carabinieri, di 18 grammi di marijuana, 14 dosi di hashish e 395 euro in contanti, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti nell'abitazione dei due fratelli.

Il 16enne tenta di allontanarsi con una busta

Ad aprire la porta di casa è stato il 16enne che, alla vista dei militari, avrebbe preso una busta di carta tentando di allontanarsi.

All'interno della busta i Carabinieri hanno trovato altri 18 grammi di marijuana suddivisi in sei confezioni e 30 euro in contanti. Poco distante dalla camera utilizzata dai due fratelli è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione.

Il 20enne è stato arrestato e trasferito in carcere in attesa di giudizio, mentre il fratello minorenne è stato denunciato.