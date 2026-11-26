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San Giuseppe Vesuviano, blitz antidroga dei carabinieri: arrestato 47enne
L'operazione dei carabinieri con il supporto del Nucleo cinofili di Sarno. L'uomo è stato trasferito in carcere.
Blitz antidroga a San Giuseppe Vesuviano, dove nella serata di ieri, mercoledì 25 novembre, i carabinieri della locale Stazione, insieme ai militari del Nucleo cinofili di Sarno, hanno effettuato una perquisizione domiciliare.
A finire in manette un 47enne del posto, già sottoposto alla misura della libertà vigilata.
Il sequestro della droga
Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto nell'abitazione dell'uomo un chilo e 800 grammi di hashish e 300 dosi di marijuana, già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio. Sequestrata anche la somma di 105 euro in contanti.
Al termine delle operazioni, il 47enne è stato arrestato e trasferito in carcere.
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