Torre del Greco, picchia la compagna incinta davanti al figlio di 3 anni: arrestato 27enne

A cura della Redazione

Una giovane donna con il volto sanguinante e tumefatto, accanto il figlio di appena tre anni. È la scena che si sono trovati davanti questa notte i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco, intervenuti in via Circumvallazione dopo la segnalazione di un'aggressione.

I militari hanno raggiunto la strada all'altezza del civico 139, dove hanno trovato una 23enne incinta al quarto mese che, in lacrime, stringeva la mano del suo bambino e chiedeva aiuto.

L'aggressione in casa e la fuga

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, poco prima la giovane sarebbe stata ripetutamente colpita con schiaffi e pugni dal compagno 27enne mentre si trovavano nella loro abitazione. L'uomo l'avrebbe anche minacciata di strangolamento. La donna è però riuscita a fuggire dall'abitazione insieme al figlio.

Ricevuta la sua testimonianza, i militari si sono immediatamente messi alla ricerca del 27enne, rintracciandolo e bloccandolo pochi minuti dopo a breve distanza dalla casa familiare.

La 23enne trasportata al Maresca

La giovane è stata accompagnata all'ospedale Maresca di Torre del Greco, dove i sanitari le hanno diagnosticato «plurime contusioni e traumi da percosse», con una prognosi di 15 giorni. Dopo essere stata dimessa, la donna è stata accompagnata insieme al bambino in una struttura protetta.

Il 27enne trasferito in carcere

Il compagno è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e successivamente trasferito in carcere.