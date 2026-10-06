Gragnano, controlli antidroga: trovati 660 grammi di marijuana al Parco Sofia

A cura della Redazione

Proseguono senza sosta i controlli antidroga dei carabinieri a Gragnano. A meno di 24 ore dall'ultimo arresto, i militari della locale Stazione hanno rinvenuto un altro consistente quantitativo di sostanza stupefacente.

I controlli nelle palazzine IACP

L'operazione ha interessato le palazzine IACP del Parco Sofia, in via Quarantola, dove i carabinieri hanno effettuato un'attività di controllo e perquisizione delle aree comuni.

Durante le verifiche sono state trovate tre buste termosaldate contenenti marijuana, per un peso complessivo di 660 grammi.

La droga nascosta nelle aree condominiali

Lo stupefacente era stato nascosto all'interno delle aree condominiali del complesso residenziale, probabilmente con l'obiettivo di sottrarlo a eventuali controlli.

Il ritrovamento arriva a meno di 24 ore dall'ultima operazione antidroga effettuata dai carabinieri sul territorio di Gragnano, a conferma dell'intensificazione delle attività di contrasto allo spaccio.