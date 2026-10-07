Furti di e-bike in Penisola Sorrentina, cinque persone ai domiciliari con braccialetto elettronico

A cura della Redazione

Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nell'ambito di un'indagine sui furti di biciclette elettriche in Penisola Sorrentina.

Nella mattinata di oggi, i carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione, tra Salerno, Scafati, Roccapiemonte e Genova, a un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

I cinque indagati sono gravemente indiziati di furto aggravato e continuato in concorso. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il furto di due e-bike a Piano di Sorrento

Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, sono partite dal furto di due biciclette elettriche del valore complessivo di circa 2.200 euro, parcheggiate lungo Corso Italia a Piano di Sorrento.

Il colpo risale alla notte tra il 14 e il 15 settembre 2025.

Determinanti per le indagini sarebbero state le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati, insieme agli accertamenti sui veicoli utilizzati, ai dati GPS e all'analisi dei tabulati telefonici.

Il colpo con auto e furgone

Secondo la ricostruzione investigativa, i cinque avrebbero raggiunto Piano di Sorrento a bordo di un'automobile e di un furgone, agendo in maniera coordinata e con una precisa ripartizione dei compiti.

Le due biciclette sarebbero state prelevate e caricate sul furgone, con il quale il gruppo si sarebbe poi allontanato in direzione di Scafati.

Un altro furto cinque giorni dopo

Nel corso delle indagini è emerso inoltre che due degli indagati potrebbero essere gli stessi soggetti arrestati in flagranza dai carabinieri di Vico Equense appena cinque giorni dopo, per un altro furto di bicicletta commesso a Sant'Agnello.

In quell'occasione, secondo gli investigatori, sarebbero stati utilizzati la stessa tecnica e lo stesso furgone.

Quattro erano già sottoposti a misure detentive

Il gip, ritenendo sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari, ha disposto per i cinque indagati gli arresti domiciliari con controllo mediante dispositivo elettronico.

Uno dei destinatari dell'ordinanza è stato arrestato in esecuzione del nuovo provvedimento, mentre agli altri quattro l'ordinanza è stata notificata poiché già sottoposti a misure detentive per altre vicende: due si trovano nelle carceri di Salerno e Genova e altri due erano già agli arresti domiciliari.