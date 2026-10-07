YMA-latte

Furti di e-bike in Penisola Sorrentina, cinque persone ai domiciliari con braccialetto elettronico

Furti di e-bike in Penisola Sorrentina, cinque persone ai domiciliari con braccialetto elettronico

 Le indagini dei carabinieri dopo il furto di due biciclette elettriche da 2.200 euro a Piano di Sorrento. Gli indagati avrebbero agito con ruoli precisi utilizzando un'auto e un furgone.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nell'ambito di un'indagine sui furti di biciclette elettriche in Penisola Sorrentina.

Nella mattinata di oggi, i carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione, tra Salerno, Scafati, Roccapiemonte e Genova, a un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

I cinque indagati sono gravemente indiziati di furto aggravato e continuato in concorso.

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

Il furto di due e-bike a Piano di Sorrento

Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, sono partite dal furto di due biciclette elettriche del valore complessivo di circa 2.200 euro, parcheggiate lungo Corso Italia a Piano di Sorrento.

Il colpo risale alla notte tra il 14 e il 15 settembre 2025.

Determinanti per le indagini sarebbero state le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati, insieme agli accertamenti sui veicoli utilizzati, ai dati GPS e all'analisi dei tabulati telefonici.

Il colpo con auto e furgone

Secondo la ricostruzione investigativa, i cinque avrebbero raggiunto Piano di Sorrento a bordo di un'automobile e di un furgone, agendo in maniera coordinata e con una precisa ripartizione dei compiti.

Le due biciclette sarebbero state prelevate e caricate sul furgone, con il quale il gruppo si sarebbe poi allontanato in direzione di Scafati.

Un altro furto cinque giorni dopo

Nel corso delle indagini è emerso inoltre che due degli indagati potrebbero essere gli stessi soggetti arrestati in flagranza dai carabinieri di Vico Equense appena cinque giorni dopo, per un altro furto di bicicletta commesso a Sant'Agnello.

In quell'occasione, secondo gli investigatori, sarebbero stati utilizzati la stessa tecnica e lo stesso furgone.

Quattro erano già sottoposti a misure detentive

Il gip, ritenendo sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari, ha disposto per i cinque indagati gli arresti domiciliari con controllo mediante dispositivo elettronico.

Uno dei destinatari dell'ordinanza è stato arrestato in esecuzione del nuovo provvedimento, mentre agli altri quattro l'ordinanza è stata notificata poiché già sottoposti a misure detentive per altre vicende: due si trovano nelle carceri di Salerno e Genova e altri due erano già agli arresti domiciliari.

(Foto di repertorio)

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Le notizie del tuo territorio, prima delle altre

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi cosa succede vicino a te, trovi prima quello che scriviamo noi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE