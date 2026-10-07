Furti di e-bike in Penisola Sorrentina, cinque persone ai domiciliari con braccialetto elettronico

Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nell'ambito di un'indagine sui furti di biciclette elettriche in Penisola Sorrentina.
Nella mattinata di oggi, i carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione, tra Salerno, Scafati, Roccapiemonte e Genova, a un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.
I cinque indagati sono gravemente indiziati di furto aggravato e continuato in concorso.
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Il furto di due e-bike a Piano di Sorrento
Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, sono partite dal furto di due biciclette elettriche del valore complessivo di circa 2.200 euro, parcheggiate lungo Corso Italia a Piano di Sorrento.
Il colpo risale alla notte tra il 14 e il 15 settembre 2025.
Determinanti per le indagini sarebbero state le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati, insieme agli accertamenti sui veicoli utilizzati, ai dati GPS e all'analisi dei tabulati telefonici.
Il colpo con auto e furgone
Secondo la ricostruzione investigativa, i cinque avrebbero raggiunto Piano di Sorrento a bordo di un'automobile e di un furgone, agendo in maniera coordinata e con una precisa ripartizione dei compiti.
Le due biciclette sarebbero state prelevate e caricate sul furgone, con il quale il gruppo si sarebbe poi allontanato in direzione di Scafati.
Un altro furto cinque giorni dopo
Nel corso delle indagini è emerso inoltre che due degli indagati potrebbero essere gli stessi soggetti arrestati in flagranza dai carabinieri di Vico Equense appena cinque giorni dopo, per un altro furto di bicicletta commesso a Sant'Agnello.
In quell'occasione, secondo gli investigatori, sarebbero stati utilizzati la stessa tecnica e lo stesso furgone.
Quattro erano già sottoposti a misure detentive
Il gip, ritenendo sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari, ha disposto per i cinque indagati gli arresti domiciliari con controllo mediante dispositivo elettronico.
Uno dei destinatari dell'ordinanza è stato arrestato in esecuzione del nuovo provvedimento, mentre agli altri quattro l'ordinanza è stata notificata poiché già sottoposti a misure detentive per altre vicende: due si trovano nelle carceri di Salerno e Genova e altri due erano già agli arresti domiciliari.
(Foto di repertorio)