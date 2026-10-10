Castellammare, controlli della Polizia: sequestrati una pistola e 105 grammi di hashish

A cura della Redazione

Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato a Castellammare di Stabia per contrastare la detenzione illegale di armi e il traffico di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di venerdì 9 ottobre, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’Unità Cinofila Antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dalla Questura di Napoli.

Identificate 147 persone, 38 con precedenti

Nel corso delle operazioni, i poliziotti hanno identificato 147 persone, di cui 38 con precedenti di polizia, e controllato 71 veicoli e due esercizi commerciali.

Una persona è stata inoltre sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente destinata all'uso personale.

Sequestrati hashish, una pistola e cinque cartucce

Durante i controlli, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 105 grammi di hashish, una pistola Smith & Wesson calibro 38 e cinque cartucce dello stesso calibro.

Il sequestro è stato effettuato a carico di ignoti, non essendo stata individuata, al momento, la persona responsabile della detenzione dell'arma e della droga.

L'operazione rientra nel piano di intensificazione dei controlli predisposto dalla Questura di Napoli per contrastare la diffusione delle armi illegali e lo spaccio di stupefacenti sul territorio.